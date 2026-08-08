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Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स

Petrol Diesel Price 8 August 2026: तेल कंपनियों ने शनिवार (08 अगस्त, 2026) को पेट्रोल-डीजल की दरों में हर रोज की तरह सुबह 6 बजे संशोधन कर दिया है.

By: JP Yadav | Published: August 8, 2026 9:28:52 AM IST

Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स
Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स


Petrol Diesel Price 8 August 2026: तेल विपणन कंपनियों (Oil marketing companies) ने प्रतिदिन की तरह ही शनिवार (08 अगस्त, 2026) को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं. देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और पटना समेत देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 95 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 111.12     रुपये जबकि डीजल 97.78 रुपये प्रति लीटर है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल 113.43 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 99.78 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.  इसी तरह पेट्रोल चेन्नई में 107.75 रुपये, हैदराबाद में 115.69 रुपये जबकि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पेट्रोल 110.93 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, चेन्नई में  डीजल 99.57 रुपये, हैदराबाद में 103.82 रुपये जबक बेंगलुरु में डीजल की कीमत 98.79 रुपये प्रति लीटर है.

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पेट्रोल की कीमत किस शहर में कितनी (प्रति लीटर)

राज्य    कीमत     
निकोबार :   88.66   
चंडीगढ़    : 101.54  
बस्तर   : 109.73  
अनंतनाग  :  106.35 
बोकारो    : 105.43  
अरियालुर :   108.95  
आदिलाबाद   : 117.06  
दमन    :  99.50  
सिलवासा  :  99.90 
मध्य दिल्ली :   102.12  
दीमापुर:    103.67  
अमृतसर   : 105.56  
अलीपुरदुआर  :  114.28  
कराईकल   : 103.37  
अररिया    : 115.06   
बिष्णुपुर  :  106.87  
आगर मालवा :   115.85  
अकोला   : 111.78 
चंफई   : 106.81  
ईस्ट गारो हिल्स    : 101.92  
अजमेर   :  112.31  
अंबाला    : 103.32  
बिलासपुर :   108.64      
चांगलांग  :  99.69      
बकसा   : 106.76       
अनंतपुर  :  117.73       
आगरा   : 101.67     
अल्मोड़ा  :  102.16       
अंगुल   : 110.32       
बागलकोट :   111.79  
अलप्पुझा    : 113.74  
अहमदाबाद  :  101.83  
साउथ गोवा  :  104.13 

डीजल की कीमत किस शहर में कितनी (प्रति लीटर)

राज्य    कीमत    बदलाव
निकोबार  :   84.56  
चांगलांग   :  89.11  
बकसा    : 98.08  
अनंतपुर  :   104.52  
आगरा    : 95.14  
अल्मोड़ा  :   97.32  
अंगुल   :  102.02  
बागलकोट  :   99.54  
अलप्पुझा    : 103.15  
अहमदाबाद    97.92  
साउथ गोवा   :  96.01 
चंडीगढ़   :   89.47  
बस्तर     : 103.01  
अनंतनाग  :   94.96  
बोकारो     : 100.99  
अरियालुर     : 100.66  
आदिलाबाद   :  105.22  
दमन   :  95.40  
सिलवासा   :   95.63  
मध्य दिल्ली   :   95.20  
दीमापुर     :95.21  
अमृतसर   :  95.47  
अलीपुरदुआर   :   101.13  
कराईकल    : 93.67  
अररिया   :   101.07  
बिष्णुपुर   :   92.78  
आगर मालवा    :  100.86 
अकोला    :  98.48  
चंफई   :  95.69  
ईस्ट गारो हिल्स    :  93.70  
अजमेर   : 97.46  
अंबाला    : 95.96  
बिलासपुर   : 101.90  

Tags: Petrol Diesel Price
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Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स

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Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स
Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स
Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स
Petrol Diesel Price 8 August 2026: पेट्रोल और डीजल के दाम जान जानकर ही वाहन की टंकी करवाएं फुल, नोट करें ताजा रेट्स