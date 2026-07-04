UP Petrol diesel price: उत्तर प्रदेश में बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, लखनऊ से वाराणसी तक जानें ताजा कीमतें

UP Petrol diesel price: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर दिन नई दरें जारी करती हैं, जिनका निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर किया जाता है. ईंधन की कीमतों में होने वाले ये बदलाव सीधे आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन पर असर डालते हैं. इसलिए वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं के लिए हर सुबह पेट्रोल और डीजल के ताजा दामों की जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है.

पेट्रोल डीजल के दाम

पेट्रोल और डीजल की दैनिक कीमतों की जानकारी रखना न केवल जरूरी है, बल्कि समझदारी भी है. सरकार की यह व्यवस्था ईंधन की कीमतों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लागू की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को सही और सटीक जानकारी समय पर मिल सके. आज सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश के लिए भी पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. यदि आप लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में ईंधन की नई कीमतें जानना चाहते हैं, तो यहां आपको सभी प्रमुख शहरों के ताजा पेट्रोल-डीजल रेट की जानकारी मिलेगी.

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

लखनऊ: पेट्रोल ₹101.86 | डीजल ₹95.36

आजमगढ़: पेट्रोल ₹103.18 | डीजल ₹96.54

प्रयागराज: पेट्रोल ₹101.96 | डीजल ₹95.46

नोएडा: पेट्रोल ₹101.96 | डीजल ₹95.44

गाजियाबाद: पेट्रोल ₹101.88 | डीजल ₹95.36

आगरा: पेट्रोल ₹101.66 | डीजल ₹95.14

अलीगढ़: पेट्रोल ₹101.92 | डीजल ₹95.38

बागपत: पेट्रोल ₹101.78 | डीजल ₹95.27

वाराणसी: पेट्रोल ₹102.23 | डीजल ₹95.72