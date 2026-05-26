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Petrol Diesel Price 26 May 2026: हर सुबह नया झटका! पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से जनता बेहाल; जानें आज का ताजा अपडेट

Petrol-Diesel Price Today: जैसा की आप सभी जानते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं जहां सुबह सूरज के साथ होती है तो पेट्रोल डीजल के दामों के साथ होती है. तेल भरवाने से पहले, यह देख लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कितना बदलाव आया है.

By: Heena Khan | Published: May 26, 2026 7:12:25 AM IST

आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Price 26 May 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं जहां सुबह सूरज के साथ होती है तो पेट्रोल डीजल के दामों के साथ होती है. तेल भरवाने से पहले, यह देख लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कितना बदलाव आया है. सोमवार को कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीँ अब सवाल ये है कि आज यानी 26 मई 2026 को पेट्रोल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है. दरअसल, सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 का इज़ाफ़ा हुआ था. इस बदलाव के बाद, दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर हो गई है. इसी तरह, देश की राजधानी में अब डीज़ल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर तक पहुँच गई है. चलिए जान लेते हैं अन्य शहरों का क्या हाल है? 

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जानें अपने शहर का हाल 

  • दिल्ली में – 102.12 रुपये
  • कोलकाता – 113.51 रुपये
  • मुंबई – 11.21 रुपये
  • चेन्नई – 107.77 रुपये
  • गुरुग्राम – 102.77 रुपये
  • नोएडा – 102.12 रुपये
  • बेंगलुरू- 110.93 रुपये
  • भुवनेश्वर – 109.92 रुपये
  • चंडीगढ़- 98.10 रुपये
  • लखनऊ- 102.05 रुपये
  • पटना – 113.35 रुपये

बार-बार हो रही दामों में बढ़ोतरी 

ईरान संघर्ष से जुड़ी कई हफ़्तों की उथल-पुथल के बाद, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आखिरकार $100 प्रति बैरल के साइकोलॉजिकली ज़रूरी निशान से नीचे आ गई हैं. लेकिन दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद, भारतीय ग्राहकों को अभी भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है.

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Tags: Petrol Diesel Pricepetrol Rate
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