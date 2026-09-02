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Petrol Diesel Price 2 August 2026: किस शहर में पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा? यहां देखें पूरी कीमतों की जानकारी

Petrol Diesel Price 2 August 2026: 1 सितंबर से LPG से लेकर PNG-CNG तक के दाम बढ़े. वहीं हो सकता है कि कुछ समय बाद पेट्रोल-डीजल के दामों में भी बड़ा फर्क देखने को मिले. अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: September 2, 2026 7:25:19 AM IST

यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट


Petrol Diesel Price 2 August 2026: 1 सितंबर से LPG से लेकर PNG-CNG तक के दाम बढ़े. वहीं हो सकता है कि कुछ समय बाद पेट्रोल-डीजल के दामों में भी बड़ा फर्क देखने को मिले. अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रहे हैं, तो पहले अपने शहर में पेट्रोल-डीज़ल के ताज़ा दाम ज़रूर देख लें. सरकारी तेल कंपनियों ने पूरे देश के लिए आज के पेट्रोल और डीज़ल के दाम जारी कर दिए हैं. अभी देश भर में पेट्रोल की कीमतें ₹101 से ₹116 प्रति लीटर के बीच हैं. अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स (VAT) और सेस की वजह से शहरों के बीच पेट्रोल की कीमतों में ₹14 प्रति लीटर तक का अंतर है.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27
बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
राजस्थान ₹112.66 ₹97.78
बिहार ₹113.53 ₹99.54
पुणे ₹112.02 ₹98.66
जयपुर ₹112.66 ₹97.78
पटना ₹113.69 ₹99.67
इंदौर ₹114.58 ₹99.70
सूरत ₹102.15 ₹98.27
नासिक ₹112.44 ₹99.05

सबसे कम और सबसे ज्यादा कीमत

दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे कम पेट्रोल की कीमत दिल्ली में ₹102.12 प्रति लीटर है. वहीं सबसे ज्यादा पेट्रोल हैदराबाद में ₹115.69 प्रति लीटर है. डीजल की बात करें तो सबसे कम कीमत दिल्ली में ₹95.20 प्रति लीटर है, जबकि सबसे ज्यादा डीजल हैदराबाद में ₹103.82 प्रति लीटर मिल रहा है. यानी इस सूची में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों सबसे सस्ते हैं, जबकि हैदराबाद में दोनों की कीमत सबसे ज्यादा है.

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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