Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स

Petrol Diesel Prices Today August 10 : तेल विपणन कंपनियों (Oil marketing companies) ने सप्ताह के पहले दिन सोमवार (10 अगस्त, 2026) को पेट्रोल और डीजल के दाम घोषित कर दिए हैं. दिल्ली-मुंबई समेत देश के ज्यादातर शहरों में सोमवार को भी कीमतें स्थिर हैं, जबकि कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट्स में मामूली बदलाव हुआ है.
कहां-कहां सस्ता हुआ पेट्रोल
मुंबई : पेट्रोल 0.10 रुपये सस्ता होकर 111.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल की कीमत 0.14 रुपये घटकर 97.83 रुपये प्रति लीटर है.
चेन्नई : पेट्रोल 0.10 रुपये घटकर 107.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 0.10 रुपये सस्ता होकर 99.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
बेंगलुरु : पेट्रोल 0.38 रुपये घटकर 111.68 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं डीजल 0.48 रुपये सस्ता होकर 99.56 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
किन शहरों में नहीं हुआ पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव
दिल्ली : पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है.
गुरुग्राम : पेट्रोल 102.97 रुपये और डीजल 95.64 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में पेट्रोल 101.54 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर है.
देखें ताजा पेट्रोल के दाम (रुपये/प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12
|अहमदाबाद
|102.15
|बेंगलुरु
|111.68
|चेन्नई
|107.76
|गुरुग्राम
|102.97
|जयपुर
|113.19
|हैदराबाद
|115.69
|लखनऊ
|101.86
|कोलकाता
|113.51
|मुंबई
|111.21
|पुणे
|112.02
|नोएडा
|101.96
|गाजियाबाद
|101.96
शहरों में डीजल के दाम (प्रति लीटर/रुपये)
|पुणे
|98.66
|मुंबई
|97.83
|बेंगलुरु
|99.56
|कोलकाता
|99.82
|अहमदाबाद
|98.27
|चेन्नई
|99.55
|दिल्ली
|95.2
|लखनऊ
|95.36
|जयपुर
|98.25
|हैदराबाद
|103.82
|नोएडा
|95.44
|गुरुग्राम
|95.64
इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
भुवनेश्वर : पेट्रोल की कीमत 0.04 रुपये बढ़कर 108.97 रुपये प्रति लीटर हो गई है. डीजल भी 0.04 रुपये बढ़कर 100.68 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.
जयपुर : पेट्रोल 0.53 रुपये महंगा होकर 113.19 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल की कीमत 0.47 रुपये बढ़कर 98.25 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
पटना : पेट्रोल का रेट 1.02 रुपये बढ़कर 114.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं डीजल 0.95 रुपये महंगा होकर 100.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.