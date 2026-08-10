Home > व्यापार > Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स

Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स

Petrol Diesel Prices Today August 10 : सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. आप भी अपने शहर के दाम यहां जान सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: August 10, 2026 8:25:04 AM IST

Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स
Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स


Petrol Diesel Prices Today August 10 : तेल विपणन कंपनियों (Oil marketing companies) ने सप्ताह के पहले दिन सोमवार (10 अगस्त, 2026) को पेट्रोल और डीजल के दाम घोषित कर दिए हैं. दिल्ली-मुंबई समेत देश के ज्यादातर शहरों में सोमवार को भी कीमतें स्थिर हैं, जबकि कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट्स में मामूली बदलाव हुआ है.

कहां-कहां सस्ता हुआ पेट्रोल

मुंबई : पेट्रोल 0.10 रुपये सस्ता होकर 111.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल की कीमत 0.14 रुपये घटकर 97.83 रुपये प्रति लीटर है.
चेन्नई : पेट्रोल 0.10 रुपये घटकर 107.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 0.10 रुपये सस्ता होकर 99.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
बेंगलुरु : पेट्रोल 0.38 रुपये घटकर 111.68 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं डीजल 0.48 रुपये सस्ता होकर 99.56 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

You Might Be Interested In

किन शहरों में नहीं हुआ पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव

दिल्ली : पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है.
गुरुग्राम : पेट्रोल 102.97 रुपये और डीजल 95.64 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में पेट्रोल 101.54 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर है.

देखें ताजा पेट्रोल  के दाम (रुपये/प्रति लीटर)

दिल्ली 102.12
अहमदाबाद   102.15
बेंगलुरु  111.68  
चेन्नई      107.76
गुरुग्राम  102.97
जयपुर 113.19
हैदराबाद  115.69
लखनऊ 101.86
कोलकाता  113.51
मुंबई  111.21
पुणे  112.02
नोएडा  101.96
गाजियाबाद 101.96

शहरों में डीजल के दाम (प्रति लीटर/रुपये)

पुणे 98.66
मुंबई 97.83
बेंगलुरु 99.56
कोलकाता  99.82
अहमदाबाद 98.27
चेन्नई 99.55
दिल्ली  95.2
लखनऊ 95.36
जयपुर 98.25
हैदराबाद  103.82
नोएडा  95.44
गुरुग्राम 95.64

इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल 

भुवनेश्वर : पेट्रोल की कीमत 0.04 रुपये बढ़कर 108.97 रुपये प्रति लीटर हो गई है. डीजल भी 0.04 रुपये बढ़कर 100.68 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.
जयपुर : पेट्रोल 0.53 रुपये महंगा होकर 113.19 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल की कीमत 0.47 रुपये बढ़कर 98.25 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
पटना : पेट्रोल का रेट 1.02 रुपये बढ़कर 114.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं डीजल 0.95 रुपये महंगा होकर 100.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

Tags: home-hero-pos-1Petrol diesel prices
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स
Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स
Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स
Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स