Petrol Diesel Price 05 October: पेट्रोल के दाम घटे या बढ़े? टंकी फुल कराने से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: आज यानी सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं. इस समय ग्लोबल ऑयल की कीमतें $102 प्रति बैरल से ऊपर हैं और सऊदी अरब यमन में ईरान-समर्थित हूतियों के खिलाफ हमले की योजना बना रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रियाद कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें रेड सी शिपिंग रूट को सुरक्षित करने के लिए तटीय इलाके में आगे बढ़ना या कई मोर्चों पर हमला करना शामिल है.

देश में पेट्रोल की औसत कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है. ग्लोबल क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है. रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, ये फ्यूल रिटेलर हर दिन लगभग 530 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के बावजूद पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की पंप कीमतें नहीं बदली हैं.

कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगा जारी

बढ़ती इंपोर्ट लागत और स्थिर घरेलू रिटेल दरों के बीच बढ़ता अंतर रिटेल मार्जिन को कम कर रहा है. जबकि इंटरनेशनल क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पेट्रोल, डीजल और LPG की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे सरकारी रिफाइनरियों को कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा असर झेलना पड़ रहा है.3 अक्टूबर तक ब्रेंट क्रूड की कीमत $102.3 प्रति बैरल है. वहीं, दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है, जिससे भारत के तेल आयात बिल और घरेलू ईंधन की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है.

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है, जो पिछले दिन की दर के बराबर है. देश की आर्थिक राजधानी में डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा, देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी में कम फ्यूल लागत को दिखाता है.