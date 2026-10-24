Petrol Diesel CNG Price Today: पेट्रोल-डीजल के साथ CNG के भी नए रेट जारी, जानें कहां कितनी है कीमत

Petrol Diesel CNG Price Today: पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. वहीं कच्चे तेल की कीमतें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जिसके चलते रोज सफर कर रहे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. वहीं हर सुबह आम नागरिक को इंतजार रहता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों का. हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. वहीं, सीएनजी (CNG) की कीमतों में भी पिछले अगस्त के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और डॉलर की कीमत में उतार-चढ़ाव और राज्यों के टैक्स में बदलाव का असर भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है.

स्थिर हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

24 अक्टूबर को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर रही. वहीं, विशाखापत्तनम में पेट्रोल 116.39 रुपये और डीजल 104.11 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. विजयवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 117.25 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 104.96 रुपये प्रति लीटर है. इस तरह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इन तीनों प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चलिए जान लेते हैं कि अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम?

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर.

महाराष्ट्र (मुंबई): पेट्रोल ₹111.21 और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर.

पश्चिम बंगाल (कोलकाता): पेट्रोल ₹113.51 और डीजल ₹99.82 प्रति लीटर.

तमिलनाडु (चेन्नई): पेट्रोल ₹107.76 और डीजल ₹99.55 प्रति लीटर.

कर्नाटक (बेंगलुरु): पेट्रोल ₹111.68 और डीजल ₹99.56 प्रति लीटर.

तेलंगाना (हैदराबाद): पेट्रोल ₹116.15 और डीजल ₹104.23 प्रति लीटर.

राजस्थान (जयपुर): पेट्रोल ₹113.19 और डीजल ₹98.25 प्रति लीटर.

उत्तर प्रदेश (लखनऊ): पेट्रोल ₹101.86 और डीजल ₹95.36 प्रति लीटर.

बिहार (पटना): पेट्रोल ₹113.37 और डीजल ₹99.36 प्रति लीटर.

ओडिशा (भुवनेश्वर): पेट्रोल ₹108.97 और डीजल ₹100.68 प्रति लीटर.

गुजरात (अहमदाबाद): पेट्रोल ₹102.15 और डीजल ₹98.27 प्रति लीटर.

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ये रहे CNG के दाम

दिल्ली: सीएनजी ₹86.98 प्रति किलो.

महाराष्ट्र (मुंबई): सीएनजी ₹89 प्रति किलो.

पश्चिम बंगाल (कोलकाता): सीएनजी ₹103 प्रति किलो.

तमिलनाडु (चेन्नई): सीएनजी ₹99.50 प्रति किलो.

कर्नाटक (बेंगलुरु): सीएनजी ₹98 प्रति किलो.

तेलंगाना (हैदराबाद): सीएनजी ₹112 प्रति किलो.

राजस्थान (जयपुर): सीएनजी ₹99.50 प्रति किलो.

उत्तर प्रदेश (लखनऊ): सीएनजी ₹107 प्रति किलो.

गुजरात (अहमदाबाद): सीएनजी ₹94.02 प्रति किलो.