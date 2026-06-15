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Petrol Diesel Price Today:पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: गुरुवार को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स को रिटेल फ्यूल आउटलेट्स से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) खरीदने से रोक दिया है और उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान बल्क सेल पॉइंट्स या अपने कंज्यूमर पंप से खरीदने का निर्देश दिया है. ये रोक शुरुआती 90 दिनों तक लागू रहेंगी और नए सरकारी ऑर्डर के ज़रिए इसे बढ़ाया जा सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 15, 2026 12:06:24 PM IST

पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान
पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान


Petrol Diesel Price Today: सोमवार, 15 जून, 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑयल मार्केट कंपनियां (OMCs) और नैचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतों में बदलाव करती हैं. वेस्ट एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से OMCs ने अब तक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

गुरुवार को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स को रिटेल फ्यूल आउटलेट्स से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) खरीदने से रोक दिया है और उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान बल्क सेल पॉइंट्स या अपने कंज्यूमर पंप से खरीदने का निर्देश दिया है. ये रोक शुरुआती 90 दिनों तक लागू रहेंगी और नए सरकारी ऑर्डर के ज़रिए इसे बढ़ाया जा सकता है.

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घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 07 जून, 2026 से 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जो पिछले तीन महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है. LPG की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में 14.2 kg के स्टैंडर्ड घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें पहले 1 जून से बढ़ाई गई थीं, जिससे दिल्ली में 19 kg सिलेंडर की कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई थी.

सरकार ने 1 जून से शुरू होने वाले दो हफ़्ते के लिए पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है. पेट्रोल पर बदली हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.5 रुपये/लीटर, डीज़ल पर 13.5 रुपये/लीटर, और ATF पर 9.5 रुपये/लीटर है.

मुंबई में CNG की कीमतें पहले 2 रुपये बढ़कर 86 रुपये प्रति kg हो गई थीं. यह पिछली बार इतनी ही कीमत में बढ़ोतरी के 15 दिन बाद आया है. घरेलू गैस PNG 50 पैसे बढ़कर 52 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिट मीटर (SCM) हो गई है.

प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम

शहर पेट्रोल की कीमत (रुपये/लीटर)
नई दिल्ली ₹102.12
मुंबई ₹111.18
कोलकाता ₹113.47
चेन्नई ₹107.77
गुरुग्राम ₹102.77
नोएडा ₹102.12
बेंगलुरु ₹110.93
भुवनेश्वर ₹109.92
चंडीगढ़ ₹98.10
हैदराबाद ₹115.69
जयपुर ₹112.66
लखनऊ ₹102.05
पटना ₹113.35
तिरुवनंतपुरम ₹115.49

प्रमुख शहरों में डीजल के दाम

शहर डीजल की कीमत (रुपये/लीटर)
नई दिल्ली ₹95.20
मुंबई ₹97.83
कोलकाता ₹99.82
चेन्नई ₹99.55
गुरुग्राम ₹95.44
नोएडा ₹95.56
बेंगलुरु ₹98.80
भुवनेश्वर ₹100.92
चंडीगढ़ ₹86.09
हैदराबाद ₹103.82
जयपुर ₹97.78
लखनऊ ₹95.55
पटना ₹99.36
तिरुवनंतपुरम ₹104.40

प्रमुख शहरों में CNG के दाम

शहर CNG की कीमत (रुपये/किलोग्राम)
नई दिल्ली ₹83.09
मुंबई ₹86.00
अहमदाबाद ₹82.25
गुरुग्राम ₹91.70
नोएडा ₹91.70
बेंगलुरु ₹90.00
जयपुर ₹90.91
चेन्नई ₹91.50
पुणे ₹92.50
कोलकाता ₹93.50
लखनऊ ₹95.75
हैदराबाद ₹97.00

हैदराबाद में पेट्रोल सबसे महंगा

25 मई 2026 को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा Rs 115.69 प्रति लीटर रहीं. तिरुवनंतपुरम इसके ठीक पीछे रहा, जहाँ पेट्रोल की कीमतें Rs 115.49 प्रति लीटर रहीं.

दूसरी ओर, चंडीगढ़ में लिस्टेड शहरों में पेट्रोल की कीमत सबसे कम Rs 98.10 प्रति लीटर रही. लखनऊ और नई दिल्ली भी कई मेट्रो शहरों की तुलना में काफ़ी सस्ते रहे, जहाँ पेट्रोल की कीमतें क्रम से Rs 102.05 और Rs 102.12 प्रति लीटर रहीं.

डीज़ल के मामले में, तिरुवनंतपुरम में सबसे ज़्यादा कीमत Rs 104.40 प्रति लीटर दर्ज की गई. हैदराबाद में डीज़ल की कीमत Rs 103.82 प्रति लीटर रही. चंडीगढ़ में लिस्टेड शहरों में डीज़ल की कीमत सबसे कम Rs 86.09 प्रति लीटर रही.

Tags: CNG price todayDiesel Price TodayPetrol Price Today
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