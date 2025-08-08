Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी, टंकी फुल कराने से पहले जानें क्या है आपके शहर में रेट?

Petrol Diesel Price Today: वैश्विक बाजार में शुक्रवार को डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 0.05 डॉलर यानी 0.08 प्रतिशत घटकर 63.83 डॉलर प्रति बैरल हो गई। जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.03 डॉलर यानी 0.05 प्रतिशत घटकर 66.040 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

August 8, 2025

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत हर दिन बदलती रहती है। शुक्रवार को भी कच्चे तेल की कीमत में बदलाव हुआ। इस दौरान कच्चे तेल की कीमत में कमी आई। इसके बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ। जबकि दिल्ली समेत चारों प्रमुख महानगरों में ईंधन की कीमतें स्थिर हैं। वैश्विक बाजार में शुक्रवार को डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 0.05 डॉलर यानी 0.08 प्रतिशत घटकर 63.83 डॉलर प्रति बैरल हो गई। जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.03 डॉलर यानी 0.05 प्रतिशत घटकर 66.040 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को पेट्रोल 6 पैसे सस्ता होकर 94.71 रुपये और डीजल 8 पैसे सस्ता होकर 87.81 रुपये प्रति लीटर हो गया। जबकि गुरुग्राम में पेट्रोल 15 पैसे सस्ता होकर 95.50 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, डीजल की कीमत 13 पैसे घटकर 87.97 रुपये प्रति लीटर हो गई है। भुवनेश्वर में पेट्रोल 14 पैसे घटकर 100.97 रुपये और डीजल 14 पैसे घटकर 92.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

यहाँ तेल के दाम बढ़े

वहीं, बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 6 पैसे बढ़कर 105.47 रुपये प्रति लीटर हो गई। जबकि यहाँ डीजल की कीमत 5 पैसे बढ़कर 91.71 रुपये प्रति लीटर हो गई। जबकि तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 15 पैसे महंगा होकर 107.48 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं, डीजल की कीमत 27 पैसे बढ़कर 96.48 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

महानगरों में तेल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजलl (₹/लीटर)
नई दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता

 103.94 90.76
अहमदाबाद 95.00 90.67
चेन्नई 100.85 92.43
बेंगलुरु 99.84 85.93
हैदराबाद 107.41 95.65
जयपुर 104.88 90.36
लखनऊ 94.65 87.76
चंडीगढ़ 94.24 82.40
कोझिकोड 105.91 94.91

