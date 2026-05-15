Petrol Diesel Price: दिल्ली से चेन्नई तक कितना हुआ पेट्रोल और डीजल का ताजा रेट? फटाफट कर लें नोट

Petrol Diesel Price: केंद्र सरकार ने देश के लोगों को महंगाई का बड़ा झटका देते हुए शुक्रवार (15 मई, 2026) को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया. ये ताजा कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई हैं. इस स्टोरी में जानते हैं कि दिल्ली की राजधानी दिल्ली से लेकर चेन्नई तक किस शहर में क्या हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम?

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 110 के पार पहुंच गई हैं, जबकि बाकी अन्य राज्यों में डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है.

शहर पेट्रोल कीमत (रुपये में) डीजल कीमत (रुपये में)