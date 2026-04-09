सस्ता लोन चाहिए? अप्रैल 2026 में ये बैंक दे रहे सबसे कम ब्याज; यहां देखें

Personal Loan Interest Rates April 2026: अगर आप अप्रैल 2026 में पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ “कम EMI” देखकर फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है. बैंक अक्सर लंबी अवधि (Tenure) देकर EMI कम दिखाते हैं, लेकिन कुल भुगतान (Total Cost) काफी बढ़ जाता है. समझदारी इसी में है कि ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और कुल चुकौती राशि को साथ में देखकर निर्णय लिया जाए.

सरकारी बैंकों की सस्ती पेशकश

इस महीने सरकारी बैंक पर्सनल लोन के मामले में सबसे किफायती विकल्प बनकर उभरे हैं. Union Bank of India 8.75% से 12.55% तक की ब्याज दर के साथ आकर्षक ऑफर दे रहा है, जबकि प्रोसेसिंग फीस करीब 1% है. Canara Bank भी 9.70% की शुरुआती दर और केवल 0.5% प्रोसेसिंग फीस के साथ एक मजबूत विकल्प है. State Bank of India (SBI) 10% से 15% के बीच ब्याज दर ऑफर करता है, जो ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है. वहीं Bank of Baroda में यह दर 10.15% से 18% तक जा सकती है.

प्राइवेट बैंकों में विकल्प

प्राइवेट सेक्टर में भी कई बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर लोन दे रहे हैं. Axis Bank 9.50% से ब्याज दर शुरू करता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 2% तक हो सकती है. HDFC Bank और ICICI Bank दोनों ही 9.99% की शुरुआती दर ऑफर करते हैं, हालांकि फीस अलग-अलग हो सकती है. Kotak Mahindra Bank की दरें 10.99% से शुरू होती हैं, लेकिन यहां प्रोसेसिंग फीस 5% तक जा सकती है, जो कुल लागत को बढ़ा देती है.

ब्याज दर और कुल लागत का गणित

लोन लेते समय छोटी ब्याज दर का अंतर भी बड़े असर डाल सकता है. उदाहरण के तौर पर, 0.5% का फर्क 3–5 साल के लोन में हजारों रुपये का अंतर पैदा कर सकता है. इसलिए EMI के साथ-साथ कुल भुगतान राशि (Principal + Interest) की गणना करना बेहद जरूरी है. ऑनलाइन लोन कैलकुलेटर का उपयोग करके सही तुलना करना बेहतर फैसला लेने में मदद करता है.

प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस

कई बार बैंक कम ब्याज दर दिखाकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और अन्य छिपे हुए चार्जेस ज्यादा होते हैं. इनमें फाइल चार्ज, EMI बाउंस चार्ज और फोरक्लोजर पेनल्टी शामिल हो सकते हैं. लोन लेने से पहले इन सभी खर्चों की स्पष्ट जानकारी लेना जरूरी है, ताकि बाद में कोई आर्थिक झटका न लगे.

सही टेन्योर और क्रेडिट स्कोर का महत्व

लोन का टेन्योर आपकी EMI और कुल ब्याज दोनों को प्रभावित करता है. लंबा टेन्योर EMI कम करता है, लेकिन कुल ब्याज बढ़ा देता है. वहीं, 750 से ऊपर का अच्छा सिबिल स्कोर आपको बेहतर ब्याज दर और शर्तें दिला सकता है. इसलिए लोन लेने से पहले अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना और अपनी आय के अनुसार सही अवधि चुनना बेहद जरूरी है.

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