पेट्रोल डीजल के ताजा रेट, जाने आपके शहर में क्या हैं डीजल पेट्रोल के रेट

Petrol Diesel Rate Today: दिन की शुरुआत सूरज की रौशनी के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल के नए रेट के साथ भी होती है. जो सीधे आम लोगों की जेब को नुकसान या फायदा को प्रभावित करती हैं. सुबह 6 बजे तेल की कीमतें देश की कंपनियां (OMCs) ताज़ा दाम घोषित करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमत और डॉलर से रुपये के भाव पर निर्भर होती हैं. ये बदलाव हर व्यक्ति की रोजमर्रा की ज़िंदगी में महसूस होता है. इसलिए कीमतें देखना न केवल ज़रूरी है, बल्कि समझदार फैसला होता है.

चलिए, आज के ताज़ा रेट देखते हैं.

आपके शहर में पेट्रोल के ताजा रेट

दिल्ली में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है.

मुंबई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.50 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.03 रुपये है.

कोलकाता में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.02 रुपये है.

चेन्नई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 100.90 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.48 रुपये है.

अहमदाबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.49 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.17 रुपये है.

बैंगलोर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.99 रुपये है.

हैदराबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 95.70 रुपये है.

जयपुर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.69 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.18 रुपये है.

लखनऊ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.69 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.81 रुपये है.

पुणे में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.57 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.08 रुपये है.

चंडीगढ़ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.30 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 82.45 रुपये है.

इंदौर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 106.56 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.72 रुपये है.

पटना में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 106.11 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.32 रुपये है.

सूरत में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.06 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.06 रुपये है.

नासिक में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.49 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.01 रुपये है.