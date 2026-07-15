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Patanjali Shares Fall: पतंजलि फूड्स के शेयरों में भूचाल! 17 फीसदी टूटा भाव, एक महीने में इतने गिरे शेयर, भाग रहे निवेशक

निवेशकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि न ही कंपनी पर कोई कर्ज है और न ही इसमें कोई घाटा है तो आखिर शेयरों के दाम में गिरावट क्यों आ रही है. चलिए जानते हैं पतंजलि के शेयरों में क्रैश आने के पीछे क्या कारण हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: July 15, 2026 5:18:04 PM IST

Patanjali Shares Fall: पतंजलि फूड्स के शेयरों में भूचाल! 17 फीसदी टूटा भाव, एक महीने में इतने गिरे शेयर, भाग रहे निवेशक


Patanjali Shares Fall: जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि फूड्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, कंपनी के शेयर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है. माना जा रहा है कि यह गिरावट इतनी ज्यादा है कि यह स्टॉक 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. 15 जुलाई यानि आज के दिन पतंजलि फूड्स के निवेशकों को एक बड़ा झटका मिला है. कंपनी के शेयरों में कारोबारी सत्र के दौरान 17 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर गिरकर 328.20 रुपये के भाव पर पहुंच गया. हालांकि, पिछले कुछ समय से यह गिरावट जारी है.

निवेशकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि न ही कंपनी पर कोई कर्ज है और न ही इसमें कोई घाटा है तो आखिर शेयरों के दाम में गिरावट क्यों आ रही है. चलिए जानते हैं पतंजलि के शेयरों में क्रैश आने के पीछे क्या कारण हो सकता है. 

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क्यों आई कंपनी के शेयरों में गिरावट? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे का कारण पतंजलि के शेयरों में 15 जुलाई को हुई एक बड़ी ब्लॉक डील को माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस ब्लॉक डील की वैल्यू 195 करोड़ रुपये है, जिसमें कंपनी की 1.5% इक्विटी का लेन-देन हुआ है. फिलहाल कंपनी का शेयर 328.20 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. इसे एक बड़ी गिरावट के रूप में देखा जा रहा है. कंपनी के 54.24 लाख शेयरों का लेन-देन 355 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुआ है. इसके अलावा कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है. 

शेयर का भाव देख भाग रहे निवेशक 

15 जुलाई को पतंजलि का शेयर क्रैश होते देख निवेशकों में अफरा-तफरी मच गई है. निवेशक अब पतंजलि के शेयर को होल्ड करने के बजाय शेयर मार्केट से भाग रहे हैं. लोगों को लग रहा है कि अब पतंजलि का शेयर अपने 52 Week Low से भी नीचे पहुंच जाएगा. इसलिए लोग अपने शेयर को घाटे में ही बेचने लगे हैं. उनका मानना है कि यह शेयर भविष्य के लिए भी फायदे का सौदा नहीं होने वाले हैं.

हालांकि, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी पूरी तरह से अपने आगे बढ़ने के रास्ते पर ध्यान दे रही है. कंपनी का रोज का कामकाज और बिजनेस हमेशा की तरह सामान्य रूप से ही चल रहा है. लेकिन, देखा जाए तो निवेशकों में कहीं न कहीं पतंजलि फूड्स के शेयरों को लेकर एक संदेह बन गया है. 

Tags: Patanjali Shares Fall
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