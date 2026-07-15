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पतंजलि फूड्स के शेयरों में आई जबरदस्त गिरावट, यहां देखें- पिछले 6 साल का लेखा-जोखा

Patanjali Food Shares Fall: पंतजलि फूड्स के शेयरों में 20 प्रतिशत की भारी गिरावट देखने के बाद कंपनी ने सफाई दी है. जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अहम घटना, जानकारी या डेवलपमेंट नहीं है, जिसके बारे में बताना जरूरी हो और जो कीमत में आई इस तेज गिरावट की वजह बन सके.

By: Sohail Rahman | Published: July 15, 2026 5:25:25 PM IST

पतंजलि फूड्स के शेयर का पिछले 6 साल का लेखा-जोखा
पतंजलि फूड्स के शेयर का पिछले 6 साल का लेखा-जोखा


Patanjali Food Shares Fall: आज यानी बुधवार (15 जुलाई, 2026) को पतंजलि फूड्स के शेयरों में 20% की भारी गिरावट आई और ये 52-हफ़्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए. पिछले साल जुलाई में बने हाई (उच्चतम स्तर) के मुकाबले शेयर की कीमत लगभग आधी हो गई है. NSE पर शेयर गिरकर 52-हफ़्ते के निचले स्तर 328.20 रुपये पर आ गया, जिसके बाद कंपनी को सफाई देनी पड़ी.

अपनी सफाई में पतंजलि फूड्स ने कहा कि ऐसी कोई अहम घटना, जानकारी या डेवलपमेंट नहीं है जिसके बारे में बताना जरूरी हो और जो कीमत में आई इस तेज गिरावट की वजह बन सके.

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कंपनी ने दी सफाई

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सफाई में कहा कि कंपनी अपने ग्रोथ के रास्ते पर फोकस बनाए हुए है और अपने बिजनेस के मकसद को पूरा करते हुए सामान्य रूप से कामकाज कर रही है. बाद में पतंजलि फूड्स के शेयरों में कुछ रिकवरी हुई और दोपहर करीब 1 बजे ये 16% नीचे 345 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे. यह शेयर एक महीने में लगभग 19% और 2026 में अब तक 37% गिर चुका है.

सुदीप शाह ने क्या कहा?

पतंजलि फूड्स पर टेक्निकल नजरिए के बारे में SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि आज पतंजलि फूड्स के शेयरों में 20% की गिरावट आई, जिससे डेली चार्ट पर एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन कन्फर्म हुआ. उन्होंने बताया कि इस ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम में भी जबरदस्त उछाल आया, जिससे मंदी के इस रुख को मजबूती मिली.

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इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि RSI, जो पहले साइडवेज (एक ही दायरे में) चल रहा था, उसमें भी ब्रेकडाउन हुआ है, जो मंदी के मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत है. DI लाइनें चौड़ी हो गई हैं, जिसमें ADX इंडिकेटर पर DI- लाइन DI+ लाइन से काफी ऊपर है, जो सेलर्स (बेचने वालों) के मजबूत दबदबे को दिखाता है. इसके अलावा, शेयर निचले बोलिंगर बैंड के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ज्यादा सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है.

नीचे की तरफ, शाह को 330-325 रुपये का जोन अगला अहम सपोर्ट लेवल लगता है. अगर यह लेवल टूटता है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट 310 रुपये तक बढ़ सकती है. एनालिस्ट के मुताबिक, ऊपर की तरफ 380-385 रुपये का जोन तुरंत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है.

पतंजलि फूड्स की कमाई की झलक

पतंजलि फूड्स ने मई में FY26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) 46% की बढ़ोतरी दर्ज की. इसमें कंपनी के एडिबल ऑयल (खाने के तेल) और FMCG बिज़नेस में हुई मज़बूत ग्रोथ का बड़ा हाथ रहा. हालांकि, कच्चे माल और पैकेजिंग की ज़्यादा लागत का असर मुनाफ़े पर पड़ा. मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफ़ा बढ़कर 524 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले लगभग 359 करोड़ रुपये था.

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पिछले 6 सालों का लेखा जोखा

  • वर्ष        सालाना रिटर्न
  • 2020   +101.3%
  • 2021   +26.7%
  • 2022  +40.4%
  • 2023  +32.6%
  • 2024  +14.7%
  • 2025  -69.8%
  • 2026 (YTD) -25.9% (जुलाई 2026 के मध्य तक)

Tags: share market today
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