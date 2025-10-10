रामदेव की पतंजलि का ‘खेल’, प्रचार में भ्रामक दावे; जो नहीं खाते नियमों से मेल, क्या ग्राहकों को किया जाता है गुमराह?
Patanjali Controversy: पतंजलि को अपने विज्ञापनों के लिए कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है. पतंजलि के कोरोनिल उत्पाद से कोविड-19 के इलाज के ऐसे ही दावों ने विवाद खड़ा किया था और नियामक कार्रवाई हुई थी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 10, 2025 8:34:04 AM IST

Patanjali Cases: हालिया कुछ सालों में योग गुरु वाबा रामदेव की पतंजलि कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है. खासकर पतंजलि समय-समय पर अपने कुछ उत्पादों को लिए विवादों में है. ऐसे में पतंजलि को कई कानूनी और नियामक मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से उत्पाद को वापस लेने के आदेश से लेकर भ्रामक स्वास्थ्य संबंधी दावे और प्रतिस्पर्धियों के मुकदमे शामिल हैं. आज इस पूरे मामले को समझते हैं.

पतंजलि को अपने विज्ञापनों के लिए कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है. पतंजलि के कोरोनिल उत्पाद से कोविड-19 के इलाज के ऐसे ही दावों ने विवाद खड़ा किया था और नियामक कार्रवाई हुई थी. यही वजह है कि भारत के सबसे प्रमुख FMCG ब्रांडों में से एक, पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापक बाबा रामदेव वर्तमान में कई कानूनी और नियामक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ये मुद्दे उत्पाद सुरक्षा, विज्ञापन नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी दावों से जुड़ी चिंताओं को उजागर करते हैं.

FSSAI ने लाल मिर्च पाउडर के एक बैच को वापस लेने का दिया था आदेश

FSSAI ने पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर के एक विशिष्ट बैच को वापस मंगाने का आदेश दिया था. AJD2400012 नामक यह बैच खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 का अनुपालन नहीं करता पाया गया. यह आदेश तब आया, जब उत्पाद कथित तौर पर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहा.

उत्पाद वापस लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं का विश्वास प्रभावित होता है और कंपनी के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ध्यान जाता है. ऐसे मामलों में, कंपनियों को खुदरा बिक्री से पूरे बैच को हटाना होता है और नियामक संस्था को स्पष्टीकरण देना होता है. इससे कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर सवाल खड़े होते हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटनाक्रम निवेशकों की धारणा को प्रभावित करता है और कंपनी के शेयर प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव ला सकता है.

इन नियमों के उल्लंघन का भी लगा आरोप

इसके अलावा बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि की मार्केटिंग शाखा दिव्य फार्मेसी, कथित तौर पर भ्रामक स्वास्थ्य दावे करने के आरोप में जांच के घेरे में हैं. पतंजलि उत्पादों के विज्ञापनों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और यहां तक कि कोविड-19 सहित अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज का दावा किया गया. इन दावों पर औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया.

अक्टूबर 2024 में, इन आरोपों के लिए बाबा रामदेव और अन्य के खिलाफ केरल में मामला दर्ज किया गया था. 16 जनवरी, 2025 को, पलक्कड़ के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के अदालत में पेश न होने पर ज़मानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. पतंजलि के कोरोनिल उत्पाद से कोविड-19 के इलाज के इसी तरह के दावों ने विवाद खड़ा किया था.

डाबर इंडिया के साथ भी हुआ कानूनी टकराव

पतंजलि की विज्ञापन प्रथाओं के कारण एक अन्य प्रमुख FMCG कंपनी, डाबर इंडिया के साथ भी कानूनी टकराव हुआ है. यह मामला पतंजलि के च्यवनप्राश के एक विज्ञापन से उपजा है, जिसमें 51 जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल का दावा किया गया था, जबकि डाबर के 40 जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल का दावा किया गया था. इसके अलावा, विज्ञापन में यह भी कहा गया था कि डाबर के च्यवनप्राश में पारा है और यह बच्चों के लिए असुरक्षित है.

यहीं नहीं पतंजलि पर डाबर इंडिया ने नैतिक सीमाओं को लांघने और उसकी ब्रांड प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया. विज्ञापन में किए गए दावे झूठे और भ्रामक बताए गए, जिसके कारण डाबर ने कानूनी कार्रवाई की. यह मुकदमा भारत के FMCG बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक को भी दिखात है, जहां ब्रांड अक्सर तुलनात्मक विज्ञापन करते हैं. विशेषज्ञों मानते हैं कि प्रतिस्पर्धियों को सीमाओं के भीतर रहना चाहिए और अपमान करने से बचना चाहिए.

असत्यापित दावे को लेकर किया गया चिह्नित

पतंजलि को अपने विज्ञापनों में असत्यापित दावे करने के लिए कई बार चिह्नित किया गया है. यह पैटर्न कंपनी की ओर से विज्ञापन और नियामक दिशानिर्देशों के पालन को लेकर चिंताएं पैदा करता है. ब्रांड का मार्केटिंग दृष्टिकोण अक्सर पारंपरिक और आयुर्वेदिक दावों पर आधारित होता है, जो उसके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, लेकिन अक्सर नियामक जांच के दायरे में आते हैं.

अब कोरोनिल का ही उदाहरण लेते हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान पतंजलि ने अपना कोरोनिल उत्पाद लॉन्च किया और दावा किया कि यह वायरस का इलाज है. चिकित्सा पेशेवरों और नियामक संस्थाओं ने इन दावों की आलोचना की, जिससे काफी विवाद हुआ. हालांकि कंपनी ने अंत में अपना रुख़ स्पष्ट किया और कोरोनिल को एक इम्युनिटी बूस्टर के रूप में बाजार में उतारा, लेकिन इस मामले ने असत्यापित दावे करने से जुड़े जोखिमों को उजागर किया.

ब्रांड छवि पर पड़ता है प्रभाव

पतंजलि के सामने मौजूद कानूनी और नियामक चुनौतियों का उसकी ब्रांड छवि और बाज़ार प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. उत्पाद वापसी और मुकदमे न केवल उपभोक्ता विश्वास को प्रभावित करते हैं, बल्कि अनुपालन और गुणवत्ता नियंत्रण में कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं.

भारत में FMCG बाज़ार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जहां डाबर, हिमालय और बैद्यनाथ जैसे ब्रांड समान आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पाद पेश करते हैं. प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए नियामक अनुपालन और विज्ञापन नैतिकता महत्वपूर्ण हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इन चुनौतियों का पारदर्शी और प्रभावी ढंग से समाधान करने की पतंजलि की क्षमता ही उसके भविष्य की दिशा तय करेगी.

बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है. सन् 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की गई थी. वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद आयुर्वेदिक औषधियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पाद करती है. इसके संस्थापक स्वामी रामदेव ब्रांड प्रचारक भी हैं. वहीं उनके साथी आचार्य बालकृष्ण एमडी और स्वामी मुक्तानन्द निदेशक हैं.

Tags: Acharya Bal KrishnaHaridwarpatanjaliSwami Ramdevuttarakhand
