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1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा! सरकार ने बढ़ाई फीस, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

सरकार ने मुख्य रूप से पासपोर्ट प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और सिक्योरिटी से जुड़े बढ़ते एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के हिसाब से एप्लीकेशन चार्ज को एडजस्ट करने के लिए फीस बढ़ाई है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी संशोधित पासपोर्ट (संशोधन) नियमों के तहत, पासपोर्ट जारी करने या दोबारा जारी करने के लिए निम्नलिखित बदलाव लागू किए गए हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 30, 2026 11:32:58 AM IST

Passport Fee Hike
Passport Fee Hike


Passport Fee Hike: विदेश मंत्रालय ने सभी कैटेगरी में पासपोर्ट फीस बढ़ा दी है. 2012 के बाद से इन चार्जेज में यह पहला बड़ा बदलाव है. नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे.
 
सरकार ने मुख्य रूप से पासपोर्ट प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और सिक्योरिटी से जुड़े बढ़ते एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के हिसाब से एप्लीकेशन चार्ज को एडजस्ट करने के लिए फीस बढ़ाई है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी संशोधित पासपोर्ट (संशोधन) नियमों के तहत, पासपोर्ट जारी करने या दोबारा जारी करने के लिए निम्नलिखित बदलाव लागू किए गए हैं:
 
  • 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है.
  • 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दी गई है.
  • 36 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट की फीस ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई है.
  • 60 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट की फीस ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है.
 
वहीं आठ साल तक के बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए नए पासपोर्ट एप्लीकेशन पर 10% की छूट है. हालांकि खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलने का खर्च काफी ज्यादा है. 36 पेज की बुकलेट के लिए ₹5,000 से ₹7,500 और बड़ी 60 पेज की बुकलेट के लिए ₹6,000 से ₹8,500 तक.
 

सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट फीस क्यों बढ़ाई है?

 
सरकार की पासपोर्ट आवेदन वेबसाइट के फीस स्ट्रक्चर वाले हिस्से में एक नोट में कहा गया है कि ‘पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट’ के देश भर में लागू होने के बाद फीस शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा.
 
इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है की एक दिन पहले 24 जून को जब विदेश मंत्रालय ने ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’ मनाया तो उसने यह भी बताया कि ‘पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट’ पूरा होने के करीब है. पिछले दशक में पासपोर्ट सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है.
 
इसमें बताया गया है कि 2025 में पासपोर्ट से जुड़ी 1.5 करोड़ से ज्यादा सेवाएं दी गईं और अब नागरिक सेंटर्स पर औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताते हैं. स्टैंडर्ड पासपोर्ट की प्रोसेसिंग का समय घटाकर छह वर्किंग डे (पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़कर) कर दिया गया है. MEA ने बहुत सुरक्षित, चिप-इनेबल्ड ई-पासपोर्ट के सफल और जारी रोलआउट का भी जिक्र किया.
 
मई 2024 में नेक्स्ट-जेनरेशन पासपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से भारतीय नागरिकों को लगभग 1 करोड़ ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं. अनुमान है कि भारत में लगभग 10 करोड़ पासपोर्ट होल्डर हैं. MEA का कहना है कि 2035 तक ई-पासपोर्ट मौजूदा सभी पासपोर्ट की जगह ले लेंगे.

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