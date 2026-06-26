Passport Fees Hike: पासपोर्ट की नई फीस में मिलेगी 10% छूट, जानें किसे और कैसे? 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जारी हुए नए नियमों के तहत 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना 2000 रुपये तक महंगा हो जाएगा. बता दें कि 14 साल बाद फीस बढ़ाई गई है. इससे पहले साल 2012 में फीस बढ़ाई गयी थी. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1980 की फीस (शेड्यूल-IV) को हटाकर नई फीस जोड़कर संशोधित फीस को लागू करने का ऐलान किया है.

इसके अलावा नए नियमों के तहत सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस बढ़ाने के साथ ही विशेष छूट का प्रावधान भी किया गया है. बता दें कि संशोधित नियमों में विशेष वर्ग के लोगों को 10% की विशेष छूट देने का नियम भी है. हालांकि, यह छूट सिर्फ नए पासपोर्ट के आवेदनों पर मिलेगी, रिन्यू या री-इश्यू कराने पर नहीं मिलेगी.

बच्चों और बुजुर्गों के नए पासपोर्ट पर भी मिलेगी छूट

नए नियमों के तहत 8 साल तक की उम्र के बच्चों का पासपोर्ट बनवाने पर और सीनियर सिटीजन यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का नया पासपोर्ट बनवाने पर फीस में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. बता दें कि ये छूट सिर्फ नया पासपोर्ट बनवाने पर मिलेगी. दोनों के पासपोर्ट रिन्यू या री-इश्यू कराने पर फीस में छूट नहीं मिलेगी. यह नियम भी एक जुलाई से लागू हो जाएगा.

36 पेज के पासपोर्ट के लिए लगेगी नई फीस

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बढ़ती प्रशासनिक लागत और सेवाओं के आधुनिकीकरण के खर्चों को पूरा करने के लिए पासपोर्ट की फीस बढ़ाई है, जिसके अनुसार अब 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट (नया/री-इश्यू) कराने के लिए अब 1500 रुपये की बजाय 2500 रुपये देने होंगे. बता दें कि तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 3500 की बजाय 5000 रुपये फीस देनी होगी. इसके साथ ही 36 पेज वाले पासपोर्ट के खोने या डैमेज होने पर री-इश्यू कराने के लिए अब 1500 की बजाय 3500 रुपये फीस लगेगी. वहीं ऐसे तत्काल पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये की बजाय 7500 रुपये फीस लगेगी.

18 से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट

बता दें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवाना है तो अब 1000 रुपये की बजाय 1750 रुपये फीस लगेगी. वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए 3000 रुपये की बजाय 4250 रुपये फीस लगेगी. इसके अलावा पासपोर्ट के खोने या डैमेज होने पर उसे री-इश्यू कराने के लिए अब 1000 की बजाय 4250 रुपये फीस लगेगी. वहीं ऐसे तत्काल पासपोर्ट के लिए 3000 रुपये की बजाय 6750 रुपये फीस देनी होगी.