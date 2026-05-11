क्या आपका पैन कार्ड लीक हो गया है? बिना बैंक मैसेज आए लग सकता है लाखों का चूना, आज ही चेक करें

PAN Card Safety: आज के डिजिटल दौर में पैन कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा की चाबी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना बैंक खाता छुए भी साइबर ठग आपको लाखों का कर्जदार बना सकते हैं? यह फ्रॉड इतना साइलेंट है कि जब तक आपकी CIBIL रिपोर्ट बर्बाद नहीं होती, आपको इसकी भनक तक नहीं लगती. आइए जानते हैं इस अदृश्य जाल से बचने का तरीका.

जाल कैसे बिछाया जाता है?

साइबर जालसाज़ों का दिमाग बहुत तेज़ और चालाक होता है. ऐसे अपराधियों के लिए, सीधे-सादे लोगों को अपना शिकार बनाना बहुत आसान होता है. ज़्यादातर साइबर जालसाज़ आपके PAN नंबर से जुड़ी सारी जानकारी सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं अक्सर डेटा लीक या असुरक्षित वेबसाइटों के ज़रिए. इसके अलावा जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिल जाती है वे आपके PAN नंबर का इस्तेमाल करके अलग-अलग ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स के जरिए बड़े-बड़े लोन लेना शुरू कर देते हैं. हालाँकि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि PAN कार्ड के असली मालिक को इन सब घटनाओं के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है.

पैसे कटने पर तुरंत सूचना नहीं मिलती

इसके अलावा, PAN कार्ड सिस्टम की एक अजीब खासियत यह है कि जहाँ लोगों को अपने बैंक खातों से धोखाधड़ी से पैसे कटने पर तुरंत सूचना मिल जाती है, वहीं PAN से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में ऐसी कोई तुरंत सूचना नहीं मिलती. इसका बुरा असर तभी दिखाई देता है, जब जालसाज लिए गए लोन की EMI (हर महीने चुकाई जाने वाली किस्तें) चुकाने में चूक करते हैं खास तौर पर आपकी CIBIL क्रेडिट रिपोर्ट पर. यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि PAN से जुड़ी धोखाधड़ी के दौरान, पूरी प्रक्रिया पर्दे के पीछे चलती रहती है; नतीजतन, लोगों को यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि उनके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है.

खुद को कैसे बचाएँ

अगर आपको पता चलता है कि आपके नाम पर किसी भी तरह का धोखाधड़ी वाला लोन लिया गया है, तो आपको बिना किसी देरी के तुरंत यह पहचान लेना चाहिए कि आप साइबर अपराधियों का शिकार बन गए हैं. घबराए बिना तुरंत संबंधित बैंक या NBFC में लिखित शिकायत दर्ज कराएँ. इसके अलावा, आप किसी क्रेडिट ब्यूरो जैसे CIBIL की वेबसाइट पर जाकर उस खास एंट्री के बारे में विवाद (dispute) दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहें, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (1930) पर शिकायत दर्ज करना न भूलें.