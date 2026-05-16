वैश्विक तेल संकट के बीच इस जगह सस्ते हुए पेट्रोल-डीजल; दाम जान चौंक जाएंगे!

Pakistan Petrol Diesel Price Cut: अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष की शुरुआत के बाद से, एक वैश्विक तेल संकट मंडरा रहा है. इस माहौल के बीच, पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की घोषणा की है. इस कटौती के बाद, पेट्रोल की कीमत अब 409.78 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई-स्पीड डीजल की कीमत 409.58 रुपये प्रति लीटर है.

पाकिस्तान हर शुक्रवार रात को पेट्रोलियम की कीमतों में संशोधन करती है

यह ध्यान देने योग्य है कि जब से 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष शुरू हुआ है, पाकिस्तानी सरकार हर शुक्रवार रात को पेट्रोलियम की कीमतों में संशोधन कर रही है. पिछले हफ्ते, सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 14.92 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद, सरकार ने सबसे पहले 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी; इसके बाद, 9 मार्च को, उसने लागत में कटौती के उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की, ऐसे कदम जो देश के इतिहास में अभूतपूर्व थे.

भारत में पेट्रोल और डीजल 3 रुपये और महंगे हुए

चार साल के लंबे अंतराल के बाद, सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया, और दोनों ईंधनों की दरों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं. हालांकि, मार्च 2024 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दोनों ईंधनों के लिए दो रुपये प्रति लीटर की एकमुश्त कटौती लागू की गई थी.

विशेष रूप से, यह मूल्य वृद्धि चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के समापन के 16 दिन बाद हुई है. मतदान की अवधि के दौरान ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, इसके बावजूद कि मध्य पूर्व में संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था. चुनावों से पहले, तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 14 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 42 रुपये प्रति लीटर और LPG पर 674 रुपये प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा था.

अन्य देशों की तुलना में भारत में कीमतें अभी भी किफायती

चल रहे वैश्विक तेल संकट के बीच जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार में पेट्रोल की कीमतें 89.7% और डीज़ल की कीमतें 112.7% बढ़ गईं, जबकि मलेशिया, पाकिस्तान, UAE और US में भी ईंधन की कीमतों में 40% से 80% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई.