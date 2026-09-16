UPI Payment: भारत में UPI पर 2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर चार्ज, क्या पाकिस्तान में भी डिजिटल पेमेंट पर लगती है फीस

Pakistan Digital Payment Fees: भारत में 15 अक्टूबर 2026 से मर्चेंट UPI यूजर्स से चार्ज लिया जाएगा. इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नाम दिया गया है. यह चार्ज डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले लिया जाता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए फ्रेमवर्क के तहत, 2000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट्स (P2M) पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूला जाएगा. 15 अक्टूबर को इस नियम को देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा. कई लोग इसका विरोध करके आम जनता और छोटे व्यापारियों पर एक बोझ मान रहे हैं.

भारत में चल रहे इस इस फैसले को लेकर कुछ लोग पाकिस्तान से इसको जोड़ रहे हैं. कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी UPI पर चार्ज लगाए जाते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्या पाकिस्तान में भी लगती है डिजिटल पेमेंट पर फीस?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में भी डिजिटल पेमेंट पर MDR यानि डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने की फीस वसूली जाती है. इस देश में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ‘RaastP2M’के जरिए दुकानदार को किए जाने वाले मर्चेंट्स पेमेंट के लिए MDR को अधिकतम 0.25% पर सीमित रखी गई है.

पाकिस्तान में सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 0.5% की सब्सिडी भी देती है. पाकिस्तान में SadaPay, NayaPay जैसे प्राइवेट फिनटेक ऐप या क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करने पर दुकानदारों से 1.5% से लेकर 3.5% तक का MDR वसूला जाता है. पाकिस्तान में Easypaisa, JazzCash जैसे डिजिटल वॉलेट्स और कार्ड्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर सरकार 1.5% – 3.5% तक का MDR वसूलती है.

पाकिस्तान में कौन-कौन से हैं ऐप से की जाती है पेमेंट?