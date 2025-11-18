Home > व्यापार > निवेशकों की बल्ले-बल्ले! सिर्फ 8 साल में मिला 329% रिटर्न, शुरू हो चुकी है पेमेंट की बारिश

निवेशकों की बल्ले-बल्ले! सिर्फ 8 साल में मिला 329% रिटर्न, शुरू हो चुकी है पेमेंट की बारिश

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2017-18 सीरीज-VII की किश्त की ड्यू तारीख गुरुवार को है इसे आठ साल पहले 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था.

By: Anshika thakur | Published: November 18, 2025 7:19:25 AM IST

Sovereign Gold Bond: अगर आठ साल पहले आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना में इन्वेस्ट किया था तो आपके लिए अच्छी खबर है. 2017-18 सीरीज VII के बॉन्ड अब मैच्योर हो चुके हैं और इन्वेस्ट करने वाले लोगो को अच्छा मुनाफा हुआ है. RBI के अनुसार निवेशकों को इन बॉन्ड पर 329% तक का रिटर्न मिला है और अब परिपक्वता भुगतान शुरू हो गया है.

आपको कितना रिटर्न मिला? SGB 2017-18 सीरीज-VII:

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2017-18 सीरीज-VII की किश्त की ड्यू तारीख गुरुवार को है इसे आठ साल पहले 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था. उस समय इसे 2,934 रुपये प्रति ग्राम की दर से शुरू किया गया था.

ऑनलाइन इन्वेस्ट करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम का ऑफ दिया गया यानी उन्होंने इसे 2,884 रुपये प्रति ग्राम पर खरीदा। फिलहाल RBI के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगो को प्रति ग्राम 12,350 रुपये का मैच्योरिटी भुगतान मिलेगा. यानी 8 वर्षों में लगभग 329% का उल्लेखनीय रिटर्न.

कैसे और कब मिलेगा पैसा

रिडेम्पशन प्राइस का निर्धारण इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन  द्वारा 10, 11 और 12 नवंबर, 2025 को प्रकाशित 24 कैरेट सोने के औसत मूल्य पर आधारित है. परन्तु इसकी मैच्‍योरिटी तिथि 13 नवंबर थी. इस श्रृंखला के लिए भुगतान 13 नवंबर से शुरू हो चुका है.  धनराशि सीधे निवेशकों के बैंक खातों में स्थानांतरित हो रही है.

SGB में क्या खास होता है?

सॉवरेन गोल्ड बांड भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं.

यह पूरी तरह से 24 कैरेट सोने की कीमत से जुड़ा है. इसका मतलब है कि आपके बॉन्ड का मूल्य बाज़ार में सोने की कीमत के अनुपात में बढ़ेगा.

सरकार निवेशकों को इन बॉन्ड्स पर 2.5% वार्षिक ब्याज भी देती है. यह ब्याज हर छह महीने में सीधे निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाता है.

