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Orunodoi 3.0 Scheme: क्या है ‘ओरुनोदोई 3.0 योजना’? कौन है पात्र कितने मिलेंगे पैसे, जानें जरूरी दस्तावेज समेत आवेदन की पूरी प्रक्रिया

इस योजना को साल 2022 में शुरु किया गया था. समय के साथ इस योजना के लाभार्थियों और पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव और विस्तार हुआ है. आज हम जानेंगे इसकी Orunodoi 3.0 योजना के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 25, 2026 5:31:10 PM IST

Orunodoi 3.0 Scheme: क्या है ‘ओरुनोदोई 3.0 योजना’? कौन है पात्र कितने मिलेंगे पैसे, जानें जरूरी दस्तावेज समेत आवेदन की पूरी प्रक्रिया


Orunodoi 3.0 Apply Offline: महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार अक्सर कोई न कोई योजना लेकर आती रहती है. महिलाओं के लिए देशभर में ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक सहायता मिल रही है. ऐसी ही असम में ओरुनोदोई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए कमजोर परिवारों को हर महीने कुछ आर्थिक मदद की जाए. योजना में परिवार की महिला को लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता दी गई है और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है.
इस योजना को साल 2022 में शुरु किया गया था. समय के साथ इस योजना के लाभार्थियों और पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव और विस्तार हुआ है. आज हम जानेंगे इसकी Orunodoi 3.0 योजना के बारे में. 

Orunodoi 3.0 योजना के लिए कौन है पात्र? 

बात की जाए अगर Orunodoi 3.0 योजना की तो इसमें आवेदन करने के लिए आपकी या आपके परिवार की कमाई 2 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आप इस योजना के पात्र तभी होंगे जब आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए. अगर आपको पास 4 पहिया वाहन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
इसके लिए आपके पास कार नहीं होनी चाहिए. योजना के लिए आवेदन करते समय आपको सारी जानकारियां बिलकुल सही भरनी होंगी तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा. ओरुनोदोई 3.0 योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते (DBT) में दी जाती है. 

Orunodoi 3.0 योजना का आवेदन कैसे करें? 

अगर आप Orunodoi 3.0 योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने गांव के पंचायत ऑफिस जाएं. यहां फॉर्म लेकर उसमें अपनी पूरी डिटेल भर दें. इसके बाद आवेदन का फॉर्म ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को दं या फिर लोकल इलेक्टेड वार्ड मेंबर को सौंप दें. हालांकि, यह गांव में रहने वाले लोगों के लिए है. अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो ऐसे में आप Municipal Board या Town Committee Ward Office जाकर चुने गए मुनिशिपल वार्ड कमिश्नर से मिल सकते हैं. वहां पर आप आसानी से अपना आवेदन कर सकेंगे.

Tags: home-hero-pos-3Orunodoi Apply
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