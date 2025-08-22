Online Gaming Bill 2025: Dream11 से लेकर Zupee तक…, बंद हो गए आपके फेवरेट ऑनलाइन गेम, ऐसे निकालें फंसे हुए पैसे

Online Gaming Bill 2025: बुधवार ( 20 अगस्त ) को भारत सरकार ने लोकसभा में ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025’पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। इसके पास होते ही ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। वहीं अब देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियां Dream11, MPL और Zupee ने अपने सभी पैसे वाले गेम्स (Real-Money Games) बंद कर दिए हैं।

45 करोड़ यूजर्स प्रभावित

बताया जा रहा है कि रियल मनी गेमिंग को समाज के लिए खतरा बताया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैसे वाले ये ऑनलाइन गेम्स नशे की लत की तरह हो जिससे परिवारों की पूरी बचत खत्म हो जाती है। अब कर करीब 45 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपये डूब चुके हैं। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने नियम बनाए और कंपनियों को मजबूरन अपने गेम्स बंद करने पड़े।

कैश गेम्स बंद करने का ऐलान

बता दें कि सबसे पहले MPL (मोबाइल प्रीमियर लीग) ने भारत में सभी कैश गेम्स बंद करने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद, ड्रीम स्पोर्ट्स (ड्रीम11 की मूल कंपनी) ने 20 अगस्त को कर्मचारियों को सूचित किया कि देश में सभी कैश गेम्स बंद कर दिए जाएँगे। इसी तरह, ज़ूपी ने भी पेड गेम्स बंद करने की घोषणा की। हालाँकि, ज़ूपी के लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो और स्नेक्स एंड लैडर जैसे मुफ़्त गेम पहले की तरह चलते रहेंगे।

Dream11 में फंसे पैसे कैसे निकालें?

अभी तक Dream11 ने पैसे निकालने को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। लेकिन हम उसके नीचे दिए गए प्रोसेस से निकाल सकते हैं।

• अपने Dream11 खाते में लॉग इन करें।

• My Balance सेक्शन खोलें।

• Winnings पर क्लिक करें।

• Withdraw बटन दबाएँ।

• राशि दर्ज करें (₹200 से ₹2,00,000 तक)।

• Submit पर क्लिक करें।

• पैसा IMPS या NEFT के ज़रिए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

ध्यान दें – खाता KYC सत्यापित होना चाहिए और निकासी के लिए न्यूनतम ₹200 बैलेंस होना ज़रूरी है।

MPL से पैसे कैसे निकालें?

1. KYC पूरी करें – यह केवल एक बार करना होगा।

2. बैंक खाते को लिंक करें – ऐप के वॉलेट पेज से।

3. निकासी पर क्लिक करें।

4. बैंक खाता और राशि चुनें।

5. पुष्टि करें।

अगर पैसा अटक जाए तो क्या करें ?

• लेन-देन इतिहास देखें।

• ग्राहक सहायता से संपर्क करें।

• कभी-कभी सर्वर पुनः आरंभ होने पर पैसा अपने आप निकल जाता है।