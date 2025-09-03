Zomato से खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, कंपनी ने जारी किए नए रेट्स; फटाफट करें नोट

Zomato New Rate : अगर आप भी ज़ोमैटो से खाना मंगवाते हैं तो अब आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है क्योंकि ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो (Zomato) से खाना ऑर्डर करना अब पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। खबरों की माने तो कंपनी ने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। इस शुल्क में जीएसटी (GST) भी शामिल है। यह बदलाव त्योहारी सीज़न से पहले किया गया है, जब कंपनी को ऑर्डर में तेज़ी की उम्मीद है।

स्विगी ने भी शुल्क बढ़ाया

वहीं, ज़ोमैटो की यह बढ़ोतरी प्रतिद्वंद्वी स्विगी (Swiggy) द्वारा उठाए गए इसी कदम के बाद की गई है। स्विगी नेहाल ही में बढ़ते ऑर्डर वॉल्यूम के बीच चुनिंदा पिन कोड में अपने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क को 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि यह बढ़ोतरी अस्थायी है और मांग स्थिर होने पर इसे वापस लिया जा सकता है।

3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आय

आप यह जान कर हैरान रह जाएंगे कि ज़ोमैटो हर दिन लगभग 23 से 25 लाख ऑर्डर पूरे करता है। अब कंपनी ने 12 रुपये का नया प्लेटफ़ॉर्म शुल्क लगाया है, जिससे उसे रोज़ाना लगभग 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। यह शुल्क 2023 में लागू किया गया था और धीरे-धीरे बढ़ाया गया।

इस बीच ज़ोमैटो की मूल कंपनी इटरनल ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अच्छे वित्तीय परिणाम दिखाए हैं, जिससे व्यवसाय में विश्वास और बढ़ा है।

क्विक कॉमर्स ने विकास को बढ़ावा

पहली तिमाही में कंपनी का समायोजित समेकित राजस्व 67 प्रतिशत बढ़कर 7,563 करोड़ रुपये हो गया। क्विक कॉमर्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई, शुद्ध ऑर्डर मूल्य साल-दर-साल 127 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही 25 प्रतिशत बढ़कर 9,203 करोड़ रुपये हो गया।

यह पहली बार है जब क्विक कॉमर्स ने फ़ूड डिलीवरी से ज़्यादा कमाई की है। इस दौरान इटरनल ने 243 नए डार्क स्टोर खोले और घाटे को भी 1.8 प्रतिशत तक कम किया।

रैपिडो से प्रतिस्पर्धा

वहीं फ़ूड डिलीवरी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी को रैपिडो से भी नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। रैपिडो ने अपनी खुद की सेवा, ओनली, शुरू की है। यह प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान में बेंगलुरु के कोरमंगला, एचएसआर और बीटीएम लेआउट क्षेत्रों में संचालित है। ज़ोमैटो और स्विगी, जो रेस्टोरेंट से 16-30% तक कमीशन लेते हैं, के विपरीत, ओनली द्वारा 8-15% के बीच कम कमीशन दर वसूलने की उम्मीद है।