Online Business vs Offline Business: किसमें कम जोखिम और ज्यादा कमाई? शुरुआत में क्या करना रहेगा आपके लिए सही, जानें पूरी डिटेल

Online Business vs Offline Business: आज के समय में नौकरी के साथ-साथ अपना काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर ऐसे लोग, जो अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय तक नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, उनके सामने अक्सर दो विकल्प होते हैं ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस करना. दोनों मॉडल में कमाई का अच्छा मौका है, लेकिन निवेश कई बार लोगों को पैसे डूबने का डर रहता है कि कहीं बिजनेस करके उनके पैसे न डूब जाएं.

ऑफलाइन बिजनेस का मतलब आमतौर पर ऐसी दुकान, ऑफिस, सर्विस या कारोबार से है जहां ग्राहक से आमने-सामने संपर्क होता है. वहीं ऑनलाइन बिजनेस में वेबसाइट, मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के जरिए ग्राहक तक पहुंच बनाई जाती है. चलिए समझते हैं आपके लिए क्या रहेगा ज्यादा सही.

ऑफलाइन बिजनेस में क्या है स्कोप?

ऑफलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई मॉडल को कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है. अगर आप खुद काम कर रहे हैं और शुरुआत में ऑफिस या कर्मचारी नहीं रखते, तो शुरुआती खर्च काफी कम हो सकता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऑफलाइन बिजनेस बिना निवेश के शुरू हो जाएगा.

हालांकि, एक बार अगऱ आपका ऑफलाइन बिजनेस चल गया तो इसके बाद आपकी रेगुलर इनकम काफी अच्छी हो जाएगी. ऑफलाइन बिजनेस में शुरुआत से ही कई तरह के फिक्स खर्चे हो सकते हैं. उदाहरण के लिए दुकान का किराया, बिजली, फर्नीचर, स्टॉक, बोर्ड, कर्मचारी और स्थानीय मार्केटिंग जैसी लागत जुड़ सकती है. अगर दुकान किसी महंगे बाजार में है तो किराया ही कारोबार के खर्च का बड़ा हिस्सा बन सकता है.

ऑनलाइन बिजनेस कैसे रहेगा फायदेमंद?