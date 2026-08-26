Onion Price Today 26 August: महंगे प्याज कब होंगे सस्ते? कब तक रहेगी दिक्कत; मुंबई से आया लेटेस्ट अपडेट

Onion Price Today 26 August: देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में तो प्याज कीमतें 80 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई हैं. महाराष्ट्र के वाशी में थोक कीमतें पिछले हफ्ते के 15-25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 35-45 रुपये प्रति किलो हो गई हैं, जबकि खुदरा कीमतें 30-45 रुपये से बढ़कर 60-80 रुपये प्रति किलो हो गई हैं. बताया जा रहा है कि आपूर्ति में कमी आने और स्टोर किया हुआ स्टॉक खराब होने से प्याज की कीमतें 80/किलो तक पहुंच गईं हैं.

यहां पर बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है. खुदरा दरें 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, क्योंकि APMC मार्केट में कम ट्रक आ रहे हैं और स्टोर किया हुआ ज़्यादातर माल खराब हो गया है. व्यापारियों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी वाले प्याज की कमी के कारण अगले 2-3 महीने तक कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. वाशी में थोक कीमतें पिछले हफ्ते के 15-25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 35-45 रुपये प्रति किलो हो गई हैं, जबकि खुदरा कीमतें 30-45 रुपये से बढ़कर 60-80 रुपये प्रति किलो पहुंच गई हैं.

50 प्रतिशत खराब हो रहा प्याज

मिली जानकारी के मुताबिक, वाशी APMC में आम तौर पर प्रतिदिन 125-150 ट्रक प्याज आता है. अब यह संख्या घटकर लगभग 90-100 रह गई है. प्याज के थोक व्यापारी दिगंबर राउत ने कहा कि पहले आने वाले 80-90 प्रतिशत प्याज अच्छी क्वालिटी के होते थे. अब लगभग 50 प्रतिशत माल खराब हो गया है और केवल आधा ही अच्छी क्वालिटी का है.

खराब क्वालिटी के शराब आ रहे मार्केट में

व्यापारियों ने कहा कि माल की क्वालिटी भी काफी खराब हो गई है. अभी आने वाले प्याज में से लगभग आधा खराब होता है. व्यापारियों का कहना है कि कटाई के समय बारिश ने फसल की क्वालिटी और उसे स्टोर करके रखने की क्षमता पर असर डाला है. उनका अनुमान है कि महाराष्ट्र में स्टोर किया गया लगभग आधा प्याज खराब हो गया है. इससे बाज़ार में बिकने लायक माल की मात्रा कम हो गई है और हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

शहर प्याज की कीमत/रुपये/प्रतिकिलो

दिल्ली 55 से 70 रुपये मुंबई 70 रुपये चेन्नई 60 रुपये कोलकाता 53 रुपये लखनऊ 60 रुपये

पटना 60 रुपये



दीवाली तक मिलेगा नया प्याज

जानकारों का कहना है कि स्टोर में रखे प्याज़ में से सिर्फ़ आधे ही बेचने लायक बचे हैं. दीवाली के बाद नया प्याज़ आएगा. तब तक, हमें ज़्यादा कीमतों का बोझ उठाना होगा. उन्होंने आगे कहा कि जब तक प्याज़ की आवक में काफ़ी सुधार नहीं होता, तब तक अगले दो-तीन महीनों तक कीमतें ज़्यादा बनी रहने की संभावना है.

यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस साल कांदा एक्सप्रेस के ऑपरेशन को भी बढ़ाकर 86 रेलवे रेक कर दिया गया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 14 थी. उसके बफ़र स्टॉक में 1.21 लाख टन प्याज़ मौजूद है. सरकार का कहना है कि प्याज़ का उत्पादन मोटे तौर पर स्थिर है. 2024-25 में 307.67 लाख टन के मुकाबले 2025-26 के लिए अनुमानित उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन है.