Home > व्यापार > Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय

Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने बफर स्टॉक प्रोग्राम के तहत प्याज की खरीद की कीमत ₹15.80 प्रति किलो से बढ़ाकर ₹16.50 प्रति किलो कर दी है. ये नई दरें शनिवार से लागू होंगी. खरीद की लागत बढ़ने से यह तय है कि जल्द ही प्याज की खुदरा कीमतें भी बढ़ेंगी.

By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 1:41:15 PM IST

प्याज की कमाते बढ़ी
प्याज की कमाते बढ़ी


Onion Price Hike: देश भर में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं. भारत में खुदरा महंगाई दर हाल ही में बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई है, जिससे आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है. वहीं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी प्याज अब लोगों की आंखों में आंसू लाने वाला है. खबरों के अनुसार, प्याज की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकार ने किसानों से प्याज खरीदने की कीमत (प्रोक्योरमेंट प्राइस) बढ़ाने का फैसला किया है.

सरकार द्वारा लिया गया निर्णय

You Might Be Interested In

हाल ही में, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने बफर स्टॉक प्रोग्राम के तहत प्याज की खरीद की कीमत ₹15.80 प्रति किलो से बढ़ाकर ₹16.50 प्रति किलो कर दी है. ये नई दरें शनिवार से लागू होंगी. खरीद की लागत बढ़ने से यह तय है कि जल्द ही प्याज की खुदरा कीमतें भी बढ़ेंगी. बाजार में ग्राहकों को प्याज के लिए काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

किसान नाखुश

हालांकि भारत के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान मौजूदा कीमतों से खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि खेती की लागत (बीज, खाद और मजदूरी सहित) काफी बढ़ गई है इसलिए सरकार को ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीदना चाहिए. वे चाहते हैं कि खरीद मूल्य दोगुना किया जाए, लेकिन सरकार को चिंता है कि ऐसा करने से आम जनता पर बोझ और बढ़ जाएगा.

इस बीच हाल ही में देश में महंगाई बढ़ी है मई में टमाटर की कीमतों में 48.43% और अदरक की कीमतों में 32.49% की बढ़ोतरी हुई. ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कई महीनों से अस्थिर बनी हुई है और आशंका है कि भविष्य में स्थिति और खराब हो सकती है.

Tags: Government Onion Procurement Rateonion price hikeOnion Price News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026
Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय
Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय
Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय
Onion Price Hike: शनिवार से महंगा होगा प्याज! किसानों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रसोई का बजट बिगड़ना तय