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Onion Price: दिल्ली में 55 रुपये महंगी प्याज से हैं परेशान? ग्राहकों को कैसे मिलेगा सस्ता कंदा; सरकार ने किया खास इंतजाम

Onion Price Update: बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब रिटेल स्तर पर हस्तक्षेप की तैयारी कर रही है. सरकार दिल्ली NCR के अलग-अलग इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुरू कर सकती है.

By: Shristi S | Published: August 25, 2026 6:01:58 PM IST

दिल्ली में 55 रुपये महंगी प्याज से हैं परेशान? ग्राहकों को कैसे मिलेगा सस्ता कंदा
दिल्ली में 55 रुपये महंगी प्याज से हैं परेशान? ग्राहकों को कैसे मिलेगा सस्ता कंदा


Onion Price Hike: दिल्ली-NCR में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई की बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है. राजधानी में प्याज की खुदरा कीमत करीब 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल इस अवधि में यह लगभग 35 रुपये प्रति किलो के आसपास थी.

बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब रिटेल स्तर पर हस्तक्षेप की तैयारी कर रही है. सरकार दिल्ली NCR के अलग-अलग इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुरू कर सकती है.

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35 रुपये किलो मिल सकता है प्याज

सरकारी स्तर पर तैयार की जा रही योजना के मुताबिक, दिल्ली NCR में मोबाइल वैन के माध्यम से प्याज करीब 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी वाली दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है. इन मोबाइल वैन के लिए स्थानों का चयन आने वाले दिनों में किया जा सकता है. इस पहल का मकसद उन उपभोक्ताओं को सीधे राहत देना है, जो बाजार में बढ़ी हुई कीमत पर प्याज खरीदने को मजबूर हैं. सरकार जरूरत औ बाजार की स्थिति को देखते हुए इस व्यवस्था का दायरा आगे दूसरे शहरों तक भी बढ़ा सकती है.

कांदा एक्सप्रेस से बढ़ाई जा रही सप्लाई

रिटेल स्तर पर सब्सिडी वाला प्याज उपलब्ध कराने के साथ केंद्र सरकार ने प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए परिवहन व्यवस्था पर भी जोर दिया है. सोमवार से महाराष्ट्र के नासिक से देश के प्रमुख खपत केंद्रों तक कांदा एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की शुरुआत की गई. इन ट्रेनों के जरिए नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, मदुरै और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों तक प्याज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. सरकार की रणनीति प्रमुख मंडियों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने की है, ताकि थोक बाजार में कीमतों पर दबाव कम किया जा सके.

Tags: home-hero-pos-2onion price hikeOnion Price News
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