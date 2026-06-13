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Onion Price Hike: बढ़ गए प्याज के दाम, फिर भी क्यों रूठे हैं किसान? इधर आम आदमी के किचन में मचेगी खलबली!

प्याज के दाम बढ़े, फिर भी किसान नाराज हैं! इधर आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ने की आहट भी तेज हो गई है. जानिए सरकार के इस फैसले के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी...

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 12:52:41 PM IST

प्याज के दाम बढ़े, फिर भी किसान नाराज हैं!
प्याज के दाम बढ़े, फिर भी किसान नाराज हैं!


किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अपने बफर स्टॉक प्रोग्राम के तहत प्याज का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति किलो कर दिया है, जो इससे पहले 15.80 रुपये प्रति किलो था. यह नई दरें शनिवार (13 जून 2026) से लागू हो गई हैं.

केंद्र सरकार ने प्याज की सरकारी खरीद का दाम तो बढ़ा दिया है, लेकिन इस फैसले ने एक अजीब उलझन खड़ी कर दी है. एक तरफ जहां इस बढ़ोतरी के बावजूद देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य के किसान नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के किचन का बजट बिगड़ने की आहट तेज हो गई है. आखिर क्या है पूरा मामला?

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केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि मंडियों के मौजूदा भाव और बफर स्टॉक के लिए जरूरी प्याज की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ‘मिनिमम एश्योर्ड परचेज प्राइस’ (MAPP) को संशोधित कर 1,650 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है.

केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ किया कि मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को अब पहले से ज़्यादा व्यावहारिक और बाजार की मौजूदा स्थितियों के अनुकूल बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके. इससे पहले गुरुवार को उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक अहम समीक्षा बैठक भी की थी.

बफर स्टॉक और उत्पादन का गणित

बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने और अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए सरकार हर साल ‘प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’ (PSF) के तहत प्याज का बफर स्टॉक तैयार करती है. इस साल सरकार ने 2 लाख टन प्याज खरीद का लक्ष्य रखा है, जो कि साल 2025-26 में खरीदे गए 3 लाख टन के मुकाबले थोड़ा कम है. बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने बाजार के रुख को देखते हुए दरें 12.70 रुपये से बढ़ाकर 15.80 रुपये प्रति किलो की थीं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025-26 में प्याज का कुल उत्पादन 307.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल (2024-25) के 307.67 लाख टन के लगभग बराबर ही है.

हालांकि, देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान इस बढ़ोतरी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. राज्य में खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसान संगठन 30 रुपये प्रति किलो (3,000 रुपये प्रति क्विंटल) के भाव की मांग कर रहे हैं.

लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा दिया जा रहा यह दाम उनकी लागत निकालने के लिए भी नाकाफी है. महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन (नासिक जिला) के अध्यक्ष जयदीप भदाणे ने इस स्थिति पर बात करते हुए कहा, ‘सरकार ने नियमों में कुछ ढील जरूर दी है, लेकिन किसान अब भी घाटे में हैं. असल सवाल यह है कि किसानों को प्याज की वो सही कीमत कब मिलेगी जो उनकी मेहनत और लागत का सही हक दिला सके.’

Tags: onion price hike
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