Home > व्यापार > मिलावटी या गंदा खाना परोसने वालों की अब नहीं चलेगी मनमानी! FSSAI के इस ऐप पर सिर्फ 1 फोटो अपलोड कर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

मिलावटी या गंदा खाना परोसने वालों की अब नहीं चलेगी मनमानी! FSSAI के इस ऐप पर सिर्फ 1 फोटो अपलोड कर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

ऐसे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिलावटखोरों और गंदा खाना खिलाने वाले होटल-ढाबा मालिकों पर शिकंजा कसने के लिए डिजिटल कदम उठाया है. ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए FSSAI ने एक फूड कनेक्ट सेफ्टी ऐप लॉन्च की है.

By: Kunal Mishra | Published: July 13, 2026 7:02:19 PM IST

मिलावटी या गंदा खाना परोसने वालों की अब नहीं चलेगी मनमानी! FSSAI के इस ऐप पर सिर्फ 1 फोटो अपलोड कर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई


FSSAI Food Safety: आज के समय में बड़ी संख्या में लोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए खाना ऑर्डर करते हैं. अब खाना ऑर्डर करना इतना आसान हो चुका है कि आप घर बैठे कहीं और किसी भी रेस्तरां से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रेस्तरां या ढ़ाबे द्वारा आपको गलत या खराब खाना परोस दिया जाता है. हालांकि, यह एक चिंताजनक विषय है, इसे खाकर लोग बीमार हो सकते हैं. कई बार ग्राहकों को खाने में गंदगी, खराब क्वालिटी वाला या फिर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स वाला खाना मिलता है. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग केवल सोशल मीडिया पर शिकायत कर देते हैं या फिर मामला वहीं छोड़ देते हैं.

ऐसे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिलावटखोरों और गंदा खाना खिलाने वाले होटल-ढाबा मालिकों पर शिकंजा कसने के लिए डिजिटल कदम उठाया है. ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए FSSAI ने एक फूड कनेक्ट सेफ्टी ऐप लॉन्च की है. 

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क्या है Food Safety Connect ऐप?

Food Safety Connect ऐप एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां ग्राहकों को बिना किसी मिलावट के ताजा और अच्छा खाना मिल सके. अगर आपको खाने में किसी तरह की गंदगी दिखे या फिर लगे कि खाने में मिलावट है तो ऐसे में आप इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसपर शिकायत करने के लिए आपको गंदे या मिलावटी खाने की फोटो लेनी है और खींचकर ऐप पर अपलोड कर देनी है. इसके बाद आपको शिकायत का टाइप चुनना है और सबमिट कर देना है. ऐसा करने से शिकायत सीधे उस एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर के डिजिटल डैशबोर्ड पर पहुंच जाएगी. 

कैसी शिकायतें हो सकती हैं दर्ज? 

आप इस ऐप पर खाने-पीने के प्रोडक्ट, ढाबे और रेस्तरां में मिल रहे मिलावटी खाने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आपको खाने में मच्छर-मक्खी या फिर कुछ ऐसा सामान मिले, जो जहरीला हो. यहां तक की खाने में गंदगी मिलने या लापरवाही का शक होने पर भी आप खाना परोसने वाले रेस्तरां की शिकायत इस ऐप पर दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आप एक फोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड करके अटैच कर सकते हैं. 

Tags: FSSAI Food Safety
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