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IRCTC New Website: IRCTC की पुरानी Vs नई वेबसाइट: लॉगिन से टिकट बुकिंग तक कितना अंतर? पेमेंट और कैप्चा को लेकर क्या हुए हैं बदलाव

हालांकि, पहले टिकट बुकिंग करते समय अक्सर लोगों को कैप्चा भरने और पेमेंट करने के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई वेबसाइट के आने के बाद से माना जा रहा है कि यह समस्याएं कम हो सकेंगी.

By: Kunal Mishra | Published: July 18, 2026 4:25:36 PM IST

IRCTC New Website: IRCTC की पुरानी Vs नई वेबसाइट: लॉगिन से टिकट बुकिंग तक कितना अंतर? पेमेंट और कैप्चा को लेकर क्या हुए हैं बदलाव


IRCTC New Website: भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है. भारत में हर रोज लाखों लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं. हाल ही में RCTC का नया वेबसाइट का बीटा वर्जन लान्च किया जा चुका है. माना जा रहा है कि इस नई वेबसाइट के आने के बाद से रेलवे का सफर अब पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगा. हालांकि, नई वेबसाइट को लॉन्च तो किया जा चुका है. लेकिन, देखने वाली बात यह है कि IRCTC की पुरानी वेबसाइट नई से कितनी अलग है और दोनों में क्या अंतर हैं.

हालांकि, पहले टिकट बुकिंग करते समय अक्सर लोगों को कैप्चा भरने और पेमेंट करने के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई वेबसाइट के आने के बाद से माना जा रहा है कि यह समस्याएं कम हो सकेंगी. 

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लॉगिन से टिकट बुकिंग तक क्या हैं बदलाव? 

बात करें अगर पुरानी वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुकिंग करने की तो पहले अक्सर लोगों को त्योहारों के समय या फिर कुछ खास मौकों पर लॉगिन करने में समस्या होती थी. अक्सर आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन रहता था, जिससे न तो लॉगिन हो पाता था और न ही टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो पाती थी. हालांकि, ऐसा हर बार नहीं होता था. वहीं, अब नई वेबसाइट में अपनी डिटेल्स डालते ही स्मूथ लॉगिन होता है और सर्वर भी ठीक तरीके से काम करता है. अब नई वेबसाइट से टिकट बुकिंग करते हुए किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है. 

पेमेंट और कैप्चा में कौन ज्यादा सही?

पुरानी वेबसाइट पर टिकट बुकिंग करते समय अक्सर लोग पेमेंट करते हुए अटक जाते थे. पेमेंट नहीं होने के चलते टिकट नहीं होता था और कई बार पेमेंट भी कट जाती थी, जिसके बाद भी टिकट नहीं मिल पाता था. इसके साथ ही कैप्चा डालने में लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होती थी. कुछ मामलों में कैप्चा काम नहीं करता था. लेकिन, नई वेबसाइट में ऐसे कई बदलाव किए गए हैं, जिससे टिकट बुक करने के लिए पेमेंट की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. इसके साथ ही अब यात्रियों को कैप्चा भरने के लिए किसी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ती है.

Tags: IRCTC New Website
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