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World Most Expensive Mango: भारत के इस किसान ने उगाए दुनिया के सबसे महंगे आम, कीमत सुन पकड़ लेंगे माथा

World Most Expensive Mango: लोकल लोगों के मुताबिक, करीब चार साल पहले, सरबा कुमार बिसोई नाम के एक आदमी ने देब मदकामी को मियाज़ाकी आम का पौधा दिया था. उस समय, उन्हें बताया गया था कि यह दुनिया की सबसे महंगी वैरायटी है. फिर किसान ने बहुत मेहनत और ध्यान से पौधे की देखभाल की. ​​अब, पहली बार पेड़ पर फल लगे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 22, 2026 3:02:43 PM IST

ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम
ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम


World Most Expensive Mango: ओडिशा के मलकानगिरी जिले के एक आदिवासी किसान ने अपनी मेहनत से ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है.तमसा गांव के किसान देब मदकामी ने दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक मियाज़ाकी आम की सफलतापूर्वक खेती की है. इंटरनेशनल मार्केट में इस आम की कीमत 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बताई जाती है.अपने लाल रंग, आकर्षक आकार और बेहतरीन स्वाद वाले इस अनोखे आम ने किसान को पहचान दिलाई, लेकिन अब यह उसके लिए चिंता का कारण बन गया है. चोरी के डर से किसान रात में अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है. उसने पेड़ के चारों ओर बांस की बाड़ भी लगा दी है.

बताया जाता है कि हर मियाज़ाकी आम का फल एक किलोग्राम से ज़्यादा वज़न का होता है. इसलिए, पेड़ पर लगे आमों की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. गांव वाले भी इस दुर्लभ आम को देखने के लिए किसान के बगीचे में आ रहे हैं.

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चार साल पहले खरीदा गया था यह पौधा

लोकल लोगों के मुताबिक, करीब चार साल पहले, सरबा कुमार बिसोई नाम के एक आदमी ने देब मदकामी को मियाज़ाकी आम का पौधा दिया था. उस समय, उन्हें बताया गया था कि यह दुनिया की सबसे महंगी वैरायटी है. फिर किसान ने बहुत मेहनत और ध्यान से पौधे की देखभाल की. ​​अब, पहली बार पेड़ पर फल लगे हैं.

बिक्री को लेकर बढ़ी चिंता 

हालांकि आम पूरी तरह पक गए हैं, लेकिन किसान की सबसे बड़ी चुनौती उन्हें बेचना है. इस दूरदराज के आदिवासी इलाके में, उन्हें इतने महंगे आम खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है. किसान का कहना है कि अगर आम बिक गए तो उन्हें राहत मिलेगी.

देब मदकामी ने कहा, “मैंने यह आम का पौधा चार साल पहले खरीदा था. अब, इसमें फल लगे हैं. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति kg है. लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कहां बेचूं. इन दिनों मुझे यही चिंता सता रही है.”

स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि अगर सरकार और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मदद करें और सही मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का इंतज़ाम करें, तो इलाके के किसान मियाज़ाकी आम की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं.

मियाज़ाकी आम की खासियत

जापान में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी आम अपनी खास क्वालिटी और ज़्यादा कीमत की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है.”एग ऑफ़ द सन” के नाम से मशहूर यह आम न सिर्फ़ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर यह खास आम शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है.मियाज़ाकी आम में एंथोसायनिन, बीटा-कैरोटीन, फोलिक एसिड, पोटैशियम और विटामिन A और C भरपूर होते हैं. इसीलिए इसे नैचुरली एनर्जी देने वाला फल माना जाता है.

इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद 

इस आम में मौजूद विटामिन C शरीर के इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है. यह व्हाइट ब्लड सेल्स (WBCs) के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर इंफेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है. मियाज़ाकी आम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. ये कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जिससे स्किन में कसाव बना रहता है और झुर्रियां कम होती हैं.आम में मौजूद पोटैशियम और फाइबर दिल की सेहत को अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं. यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में भी मदद करता है.मियाज़ाकी आम में बीटा-कैरोटीन और विटामिन A भरपूर होता है, जो आंखों को हेल्दी रखने और बेहतर नज़र के लिए फायदेमंद है.डाइटरी फाइबर से भरपूर यह आम डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है. रेगुलर खाने से पेट की समस्याओं से राहत मिल सकती है और डाइजेशन बेहतर हो सकता है.

Tags: mangomiyazaki
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