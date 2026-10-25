अदाओं से ही कमा लेती 4 करोड़! 399 का एक सब्सक्रिप्शन और इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स; कौन है ओडिशा की सुभाश्री साहू

Instagram Influencer Subahshree Sahu: ओडिशा की जानी-मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सुभाश्री साहू का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया था. इससे पहले, पेड सब्सक्रिप्शन से उनकी कमाई बहुत ज़्यादा थी. सुभाश्री साहू ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए हैं. उनके कंटेंट में लाइफस्टाइल व्लॉग, डांस वीडियो और शॉर्ट-फॉर्म रील शामिल हैं. उनके कुल फॉलोअर्स की संख्या लाखों से ज़्यादा है. इसमें खास तौर पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और X शामिल हैं.

महीने के कमाती थी 23 लाख

उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने से पहले, उनके फॉलोअर्स 1.3 मिलियन से ज़्यादा थे. खबर है कि उनके लगभग 6,000 प्रीमियम सब्सक्राइबर थे जो महीने की फीस देते थे. ये सब्सक्राइबर प्रीमियम एक्सेस के लिए हर महीने 399 देते थे. इसका मतलब है कि सिर्फ़ सब्सक्रिप्शन से ही उनकी महीने की अच्छी-खासी कमाई होती थी. अंदाज़ा है कि उन्होंने इस सोर्स से हर महीने लगभग ₹23 लाख कमाए. यह कटौती के बिना सालाना लगभग ₹2.7 करोड़ होता है.

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यूट्यूब से हो रही अंधाधुंध कमाई

YouTube पर, उनके चैनल “सुभाश्री साहू व्लॉग्स” पर अलग-अलग आंकड़े दिखते हैं. अभी इसके करीब 1,42,000 सब्सक्राइबर हैं. चैनल ने दो साल में 130 वीडियो जमा किए हैं. vidIQ के मुताबिक, चैनल पर कुल वीडियो व्यूज़ अभी 14.68 मिलियन से ज़्यादा हैं. मौजूद डेटा के मुताबिक, YouTube से हर महीने की अनुमानित कमाई करीब $394 है. यह YouTube से हर महीने लगभग ₹37,000 होती है. उनका YouTube चैनल सब्सक्राइबर्स को पेड मेंबरशिप टियर भी देता है. ये बेसिक एक्सेस के लिए हर महीने ₹119 से शुरू होते हैं. हायर टियर में ₹599, ₹799 और ₹1,599 हर महीने के ऑप्शन शामिल हैं. YouTube पर उनके पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या पब्लिक में मौजूद नहीं है. बताया जा रहा है कि हाल ही में इस इन्फ्लुएंसर ने घर भी लिया है.