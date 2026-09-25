Home > व्यापार > October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!

October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!

Bank Holidays in October 2026 List: अक्टूबर में दशहरा, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, करवा चौथ समेत कई मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. देखें RBI की State-Wise Bank Holiday List और पूरी तारीखें.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 25, 2026 2:28:59 PM IST

October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!
October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!


Bank Holidays in October 2026: अक्टूबर का महीना शुरू होने से पहले ही बैंक जाने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यदि आपका भी अक्टूबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम अटका है तो समय रहते अपने सारे काम निपटा लीजिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में देश भर के सरकारी और प्राइवेट बैंक कुल मिलाकर पूरे 16 दिन बंद रहने वाले हैं!

दरअसल, इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, गांधी जयंती, करवा चौथ और सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती जैसे तमाम बड़े त्योहारों और नेशनल हॉलिडे की वजह से अलग-अलग राज्यों में बैंक कई दिनों तक शटडाउन रहने वाले हैं. इसके अलावा दूसरे-चौथे शनिवार और रविवार के वीकेंड की छुट्टियां अलग से हैं. 

You Might Be Interested In

अच्छी बात यह है कि बैंक भले ही बंद रहें, लेकिन डिजिटल इंडिया के इस दौर में आपकी बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी. आप UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी जरूरी काम के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की इस पूरी लिस्ट को जरूर देख लें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

अक्टूबर 2026: कब और क्यों रहेंगे बैंक बंद? 

आरबीआई (RBI) की लिस्ट के मुताबिक, अक्टूबर के महीने में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इन 16 दिनों में से 6 दिन रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की वीकेंड क्लोजर छुट्टियां शामिल हैं, जबकि बाकी के 10 दिन अलग-अलग राज्यों के हिसाब से लोकल और नेशनल त्योहारों के हैं. ग्राहक किसी भी परेशानी से बचने के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें ताकि अचानक किसी काम में रुकावट न आए.

2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर: गांधी जयंती और महालया अमावस्या

अक्टूबर महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 10 अक्टूबर को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इसी दिन ‘महालया अमावस्या’ भी है, जिसके चलते बेंगलुरु और कोलकाता में बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रहेंगी.

17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर: दुर्गा पूजा और दशहरा की धूम

अक्टूबर के मध्य में त्योहारों का असली दौर शुरू होगा. 17 अक्टूबर को महा सप्तमी के मौके पर अगरतला में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 19 अक्टूबर को महाअष्टमी, महानवमी और दुर्गा पूजा के चलते अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग जैसे शहरों में बैंक नहीं खुलेंगे.

इसके अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को दशहरा (विजया दशमी) और आयुध पूजा के मौके पर देश के लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे (सिर्फ गंगटोक और इंफाल को छोड़कर). इसके बाद 21 अक्टूबर को विजया दशमी और दुर्गा पूजा के सिलसिले में अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक हॉलिडे रहेगा.

22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर: करवा चौथ से लेकर सरदार पटेल जयंती तक

त्योहारों का यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा. 22 और 23 अक्टूबर को गंगटोक में दुर्गा पूजा (दशैन) की छुट्टियां रहेंगी. इसके बाद 26 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा, एक्सीडेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर के बैंक बंद रहेंगे.

सुहागिनों के खास त्योहार ‘करवा चौथ’ यानी 29 अक्टूबर को शिमला में बैंक बंद रहेंगे.  महीने के आखिर में 29 अक्टूबर को करवा चौथ के पावन पर्व पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, महीने के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर अहमदाबाद में बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा. 

वीकेंड्स पर भी बैंक रहेंगे बंद, डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

त्योहारों के अलावा इस महीने चार रविवार (4, 11, 18 और 25 अक्टूबर) और दो शनिवार (10 और 24 अक्टूबर) को साप्ताहिक छुट्टियां रहेंगी. बैंक की फिजिकल ब्रांचेज भले ही इन दिनों में बंद मिलेंगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 

आप घर बैठे एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS), मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम (ATM) जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करके अपने जरूरी पैसों के लेन-देन आसानी से कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘सिंहस्थ’ के लिए टूटेगा CM मोहन यादव का पुश्तैनी घर! दादा ने बनवाया था, इसी आंगन में बीता बचपन; 272 मकानों पर लाल निशान!

Tags: bank holiday 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026
October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!
October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!
October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!
October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!
October Bank Holidays 2026: अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, यहां देखें पूरी State-Wise List!