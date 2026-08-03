Share Market Holidays 2026: 2026 में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार? NSE ने जारी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Stock Market Holidays 2026: नया साल आने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं इसलिए निवेशकों ने आने वाले ट्रेडिंग कैलेंडर के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है. वे यह जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार कब खुलेगा किन दिनों में बंद रहेगा और ट्रेडिंग के दौरान कब-कब ब्रेक होंगे.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 2026 के लिए शेयर बाजार की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है जिससे ट्रेडर्स और निवेशकों को अपने निवेश की प्लानिंग करने के लिए एक साफ शेड्यूल मिल गया है. NSE के अनुसार 2026 में भारतीय शेयर बाजार कुल 15 दिनों के लिए बंद रहेगा.

अगस्त से दिसंबर 2026 तकस्टॉक मार्केट की छुट्टियां

अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच कई बड़े त्योहारों के कारण भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा. स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और अन्य घोषित छुट्टियों के मौकों पर ट्रेडिंग बंद रहेगी, जिससे ट्रेडर्स को साल की दूसरी छमाही में कई बार छुट्टी मिलेगी.

15 अगस्त 2026 (शनिवार)- स्वतंत्रता दिवस

14 सितंबर 2026 (सोमवार) – गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) – गांधी जयंती

20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) – दशहरा

8 नवंबर 2026 (रविवार) – दिवाली लक्ष्मी पूजन

10 नवंबर 2026 (मंगलवार) – दिवाली (बलिप्रतिपदा)

24 नवंबर 2026 (मंगलवार) – गुरु नानक गुरुपर्व

25 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) – क्रिसमस

2026 में मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी?

NSE के अनुसार मुहूर्त ट्रेडिंग 8 नवंबर 2026 (रविवार) को होगी. एक घंटे के इस खास ट्रेडिंग सेशन का सही समय बाद में बताया जाएगा.