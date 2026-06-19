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NSE IPO Opening Date: Hyundai का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहा NSE IPO! फाइल हुआ DRHP, जानें ओपनिंग डेट, प्राइस और सबकुछ

India largest NSE IPO Opening Date: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आने वाले समय में देश के लिए कुछ बड़ा करने वाला है. खबर है कि NSE ने अपने आने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं और ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. आइए जानते हैं इसकी डेट, साइज और सभी बातें.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 19, 2026 12:43:05 PM IST

NSE IPO Opening Date: Hyundai का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहा NSE IPO! फाइल हुआ DRHP, जानें ओपनिंग डेट, प्राइस और सबकुछ


NSE IPO Opening Date: भारत के मेन स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने आने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं. इसके जरिए वो 148,905,525 नए इक्विटी शेयर जारी करके लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रहा है.  यदि ये योजना तय समय पर पूरी होती है, तो ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ (IPO) साबित होगा और अक्टूबर 2024 में आए Hyundai Motor India के 27,859 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा.

 पूरी तरह OFS होगा NSE का आईपीओ

ड्राफ्ट दस्तावेजों के अनुसार, NSE का आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) पर आधारित होगा. इसके तहत लगभग 14.89 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. मौजूदा शेयरधारक सामूहिक रूप से एक्सचेंज में अपनी करीब 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे. यानी इस इश्यू में कंपनी की ओर से नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे.

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 NSE IPO कब आएगा? (NSE IPO: Key Dates)

हालांकि कंपनी ने अभी आईपीओ की ऑफिशियल लॉन्च तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन इसे इसी साल पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. DRHP दाखिल होने के बाद अब अगला चरण सेबी की समीक्षा प्रक्रिया का होगा.

NSE प्रबंधन के पहले दिए गए संकेतों के अनुसार, मंजूरी मिलने के बाद लिस्टिंग तक पहुंचने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लग सकता है. ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि NSE का शेयर बाजार में 2026 के अंत तक हो सकता है.

 क्या होगा प्राइस बैंड और लॉट साइज? (NSE IPO: Price Band & Lot Size)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NSE IPO का संभावित इश्यू प्राइस करीब 2,000 रुपये प्रति शेयर हो सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्राइस बैंड या लॉट साइज की घोषणा नहीं की है. निवेशकों को इन जानकारियों के लिए कंपनी की अगली अपडेट का इंतजार करना होगा.

PTI की खबर के मुताबिक, NSE का IPO करीब 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस वजह से NSE की कुल कीमत यानी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठ सकती है. फिलहाल एक्सचेंज में लगभग 1.8 लाख लोग शेयर रखते हैं.

 NSE IPO GMP पर क्या है अपडेट?

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को लेकर फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. चूंकि कंपनी ने अभी तक आईपीओ का प्राइस बैंड तय नहीं किया है, इसलिए GMP के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता है. प्राइस बैंड की घोषणा के बाद ही ग्रे मार्केट में इसके रुझान स्पष्ट हो सकेंगे.

Tags: NSE IPO 2026NSE IPO DateNSE IPO Opening Date
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