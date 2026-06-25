Home > व्यापार > NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां

NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां

NSE Holiday 26th June 2026: मुहर्रम के अवसर पर 26 जून को BSE और NSE बंद रहेंगे. MCX में सुबह का सत्र बंद रहेगा, जबकि शाम को कारोबार शुरू होगा. जानें 2026 की आगामी शेयर बाजार छुट्टियों की पूरी सूची.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 25, 2026 9:44:39 AM IST

NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां


NSE Holiday 26th June 2026: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 26 जून को कारोबार नहीं होगा. मुहर्रम के अवसर पर Bombay Stock Exchange (BSE) और National Stock Exchange of India (NSE) बंद रहेंगे. इस दिन इक्विटी मार्केट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग गतिविधि नहीं होगी.

बाजार बंद रहने का असर कमोडिटी मार्केट पर भी दिखाई देगा. देश के मेन कमोडिटी एक्सचेंज Multi Commodity Exchange of India (MCX) में सुबह का सत्र (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) बंद रहेगा. हालांकि, शाम के सत्र में शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक कारोबार दोबारा शुरू होगा. वहीं, नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) पर पूरे दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी.

You Might Be Interested In

 2026 में अब तक बाजार की छुट्टियां

साल 2026 में शेयर बाजार के लिए कुल 16 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं. इनमें से नौ छुट्टियां पहले ही हो चुकी हैं. अप्रैल महीने में बाजार दो दिन बंद रहा था. 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती के कारण ट्रेडिंग नहीं हुई थी. इसके बाद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद के अवसर पर बाजार बंद रहा.

 साल 2026 में आने वाली अगली बाजार छुट्टियां

26 जून के बाद शेयर बाजार की अगली छुट्टी 14 सितंबर को होगी. इसके बाद गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे अवसरों पर बाजार बंद रहेगा.

 2026 में शेयर बाजार की आगामी छुट्टियों की सूची

तारीख       दिन       अवसर                               
 26 जून शुक्रवार   मुहर्रम                            
 14 सितंबर सोमवार     गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर शुक्रवार   महात्मा गांधी जयंती  
20 अक्टूबर मंगलवार   दशहरा                              
10 नवंबर मंगलवार   दिवाली – बालिप्रतिपदा  
 24 नवंबर मंगलवार   प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव 
25 दिसंबर शुक्रवार   क्रिसमस                            

   मुहर्रम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व

मुहर्रम इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिसकी तारीख चंद्रमा के दर्शन पर आधारित होती है. इसी वजह से अलग-अलग देशों में इसकी तारीख में अंतर हो सकता है. भारत में वर्ष 2026 में मुहर्रम 26 जून, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस्लाम में मुहर्रम को चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. अरबी भाषा में “मुहर्रम” शब्द का अर्थ निषिद्ध या सम्मानित महीना होता है. इस अवधि का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व काफी गहरा है.

खास तौर पर शिया मुस्लिम समुदाय के लिए मुहर्रम शोक और स्मरण का समय होता है. इस दौरान 10वें दिन यानी आशूरा को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह दिन ऐतिहासिक घटनाओं की याद में मनाया जाता है.

Tags: BSE HolidayMuharramNSE HolidayNSE Holiday 26th June 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां
NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां
NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां
NSE Holiday 26th June 2026: 26 जून को थमेगा शेयर बाजार, मुहर्रम पर नहीं होगी ट्रेडिंग; जानें अगली छुट्टियां