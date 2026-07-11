NSC Vs SCSS: SCSS में ब्याज ज्यादा, फिर भी NSC से क्यों पड़ जाता है कम मुनाफा? जानें निवेश का पूरा गणित

NSC Vs SCSS: बचत और निवेश की बात आते ही अधिकांश लोग ऐसी सरकारी स्कीम देखते हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित हो. हालांकि, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी स्कीमों में आपको एक फिक्स ब्याज मिलता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती हैं. आमतौर पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऐसे में आपक लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, जिनमें निवेश करके आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं. बुजुर्गों के लिए आमतौर पर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) दो ऐसे विकल्प हैं, जिन्हें सुरक्षित निवेश के लिए अक्सर चुना जाता है.

हालांकि, SCSS ज्यादा आकर्षक लग सकती है, क्योंकि इसकी ब्याज दर आमतौर पर NSC से ज्यादा होती है, लेकिन जब कमाई और मैच्योरिटी राशि का हिसाब लगाया जाता है, तो इसमें मुनाफा थोड़ा कम होता है.

NSC क्या है?

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली एक छोटी बचत योजना है, जिसमें कोई भी अपने पैसों को 5 साल के लिए निवेश कर सकता है. इस स्कीम में आमतौर पर 7.7 फीसदी की ब्याज दर मिल सकती है. इस स्कीम में आप कम से 1000 रुपये से अपनी स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं वहीं, ज्यादा निवेश करने के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है. 5 साल बाद आपको इसकी मैच्योरिटी मिल जाती है.

SCSS क्या है?

SCSS यानि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में NSC से कम ब्याज मिलता है. दरअसल, इसके पीछे का मुख्य अंतर कंपाउंडिंग में है. SCSS में ब्याज तिमाही (Quarterly) आधार पर सीधे आपके खाते में जमा हो जाता है. हालांकि, इसमें ब्याज नहीं मिलता है इसमें आपको तीसरे महीने एक राशि दी जाती है. इस स्कीम को भी आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं. SCSS एक पेंशन की तरह काम करती है. हर तीन महीने में ब्याज का पैसा निकाल लिया जाता है.

क्या लेना रहेगा ज्यादा सही?

देखा जाए तो सीनियर सिटीजन के लिए दोनों ही स्कीमें सही रहेंगी, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है तो ऐसे में NSC ज्यादा सही रहेगी. इसके अलावा आपको अगर कंपाउंडिंग का लाभ चाहिए तो भी यह स्कीम आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी. वहीं, अगर आप रिटायरमेंट के बाद या फिर बुढ़ापे में एक फिक्स इनकम चाहते हैं तो ऐसे में SCSS में निवेश करना सही रहेगा इसमें आपको हर तीन महीने में पैसे मिला करेंगे.