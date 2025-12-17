NPS Withdrawal Rules 2025: NPS यूजर्स में खुशी की लहर…रिटायरमेंट के बाद होगी पैसों की बारिश! एक साथ मिलेगा 80% पैसा

NPS Withdrawal and Exit Rules 2025: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में पैसा जमा कर रहे हैं. उनके लिए यह खबर बहुत जरूरी है. रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने की सारी टेंशन अब काफी हद तक खत्म होने वाली है. PFRDA ने NPS के नए एग्जिट नियमों के मुताबिक, पेसा निकालना अब काफी आसान हो गया है. अब नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स को एक बार में पहले से ज्यादा पैसा निकालने की सुविधा मिल सकेगी. यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत की निशानी है, जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसा निकालना चाहते हैं.

एक बार में निकाल सकते हैं 80% पैसा

नए नियमों के मुताबिक, NPS यूजर्स अब अपने कुल जमा पैसे का 80 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं. पहले यह सीमा केवस 60 प्रतिशत ही थी. लेकिन बाकी पैसा पेंशन के लिए लगाना जरुरी था. अगर आपका कुल पैसा 12 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा है, तो 80 प्रतिशत रकम आप सीधेतौर पर निकाल सकते हैं. सिर्फ 20 प्रतिशत से पेंशन प्लान लेना होगा.

8 लाख से 12 लाख वालों के लिए नए नियम

NPS फंड 8 लाख से 12 लाख तक वाले यूजर्स के लिए यह नियम आसान किए गए हैं. फिर यूजर्स 6 लाख रुपये तक सीधे निकाल सकते हैं. वहीं बाकी बचा हुआ पैसा 6 साल की पेंशन योजना में लगाना जरूरी होगा. ताकी हर महीने कुछ इनकम मिलती रहे.

पूरा पैसा निकालने की आजादी

अगर NPS फंड 8 लाख रुपये तक है तो वह पूरा पैसा एक बार में निकाल सकता है. ऐसे यूजर्स के लिए पेंशन लेना जरूरी नहीं है. हालांकि, अगर कोई चाहे तो 20 फीसदी पैसा पेंशन में लगाकर आप 80 प्रतिशत रकम चुन सकते हैं.

निवेश जारी रखने का मौका

NPS यूजर्स चाहें तो 85 साल की उम्र तक आप निवेश जारी रख सकते हैं. यानी अगर आप जल्दी पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा. एग्जिट लेना पूरी तरह आपकी पसंद पर रहेगा.

नॉर्मल एग्जिट अब बहुत आसान

नॉर्मल एग्जिट के लिए 15 साल का सब्सक्रिप्शन पूरा होना काफी है. रिटायमेंट पर भी एग्जिट लिया जा सकता है, सबसे बड़ी राहत नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स के लिए 5 साल तक का लॉक इन पीरियड भी हटा दिया गया है.