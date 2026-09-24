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No UPI Day: 2 अक्टूबर को देश में नहीं चलेगा UPI, मनाया जाएगा ‘नो यूपीआई डे’, MDR के खिलाफ प्रदर्शन करेगा कारोबारी संगठन

दरअसल, कारोबारी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का विरोध कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी 2 अक्टूबर को ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे. ग्राहकों को इस दिन कैश में ही पेमेंट करनी होगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 3:52:31 PM IST

No UPI Day: 2 अक्टूबर को देश में नहीं चलेगा UPI, मनाया जाएगा ‘नो यूपीआई डे’, MDR के खिलाफ प्रदर्शन करेगा कारोबारी संगठन


No UPI Day: देश में यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा काफी तेज है. कारोबारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके खिलाफ अब विरोध शुरु कर दिया गया है. अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (FAIVM) और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) जैसे प्रमुख व्यापारी संगठनों ने गांधी जयंती यानी 2 अक्तूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाने का ऐलान किया है.
दरअसल, कारोबारी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का विरोध कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी 2 अक्टूबर को ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे. ग्राहकों को इस दिन कैश में ही पेमेंट करनी होगी. 
 

कल भी कई जगहों पर मनाया गया नो यूपीआई डे 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कल यानी 23 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में नो यूपीआई डे मनाया गया है. 125 व्यापारिक संगठनों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे राज्य भर में लगभग 25% कारोबार प्रभावित हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ,ऐंड एग्रीकल्चर (एमसीसीआईए), ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) के साथ ही साथ अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ, ऑल इंडिया ज्वैलर्स ऐंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए) और फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 अक्टूबर के विरोध में शामिल होने की पुष्टि की है. 
 

UPI QR का क्या होगा?

2 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में व्यापारी UPI QR का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही इन कोड्स से पेमेंट लेंगे. नो यूपीआई डे के दिन सभी कारोबारी स्कैनर्स और QR कोड के साथ ही साउंड बॉक्स (पेमेंट की पुष्टि करने वाली आवाज) को एक काले कपड़े में बांधकर रखेंगे और ग्राहकों से केवल कैश या फिर अन्य तरीके से ही पैसे लेंगे. यह पूरा बवाल केवल मर्चेंट चार्ज लगाए जाने को लेकर है, जिससे व्यापारी संगठन इसके विरोध में उतर आया है. इसलिए 2 अक्टूबर को यूपीआई का लेनदेन पूरी तरह से प्रभावित रहने वाला है. 

Tags: No UPI Day
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