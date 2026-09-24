No UPI Day: 2 अक्टूबर को देश में नहीं चलेगा UPI, मनाया जाएगा ‘नो यूपीआई डे’, MDR के खिलाफ प्रदर्शन करेगा कारोबारी संगठन

No UPI Day: देश में यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा काफी तेज है. कारोबारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके खिलाफ अब विरोध शुरु कर दिया गया है. अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (FAIVM) और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) जैसे प्रमुख व्यापारी संगठनों ने गांधी जयंती यानी 2 अक्तूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाने का ऐलान किया है.

दरअसल, कारोबारी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का विरोध कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी 2 अक्टूबर को ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे. ग्राहकों को इस दिन कैश में ही पेमेंट करनी होगी.

कल भी कई जगहों पर मनाया गया नो यूपीआई डे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कल यानी 23 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में नो यूपीआई डे मनाया गया है. 125 व्यापारिक संगठनों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे राज्य भर में लगभग 25% कारोबार प्रभावित हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ,ऐंड एग्रीकल्चर (एमसीसीआईए), ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) के साथ ही साथ अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ, ऑल इंडिया ज्वैलर्स ऐंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए) और फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 अक्टूबर के विरोध में शामिल होने की पुष्टि की है.

UPI QR का क्या होगा?