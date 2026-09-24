NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान

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No UPI Day October 2: सरकार द्वारा UPI पेमेंट पर मर्चेंट चार्ज लगाए जाने को लेकर देशभर में व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन कारोबारी संगठन मिलकर नो यू पीआई डे मनाएगा. इस दिन व्यापारी ग्राहकों से यूपीआई के जरिए पैसे नहीं लेकर कैश पेमेंट लेंगे. इस बात को लेकर ग्राहकों में थोड़ी चिंता है कि वे पेमेंट कैसे करेंगे.
2 अक्टूबर को गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी रहेगी इस दिन लोग खरीदारी करने के लिए दुकान, मॉल और बाजार आदि में निकलेंगे. लेकिन, अगर देश में नो यूपीआई डे मनाया गया और यूपीआई पेमेंट नहीं हुई तो ऐसे में क्या होगा. ग्राहक कैश के अलावा और कितन तरीकों से पेमेंट कर पाएंगे. चलिए जानते हैं.
1. डेबिट या क्रेडिट कार्ड
अगर देश में नो यूपीआई डे मनाया जाता है तो ऐसे में आप UPI न करके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. ऐसे में आप जो भी सामान ले रहे हैं उसके लिए अपना कार्ड स्वाइप करवा सकते हैं. इसके लिए दुकानदारों के पास पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें होती हैं, जिस पर अपने Visa, Mastercard या RuPay डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप या टैप करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं.
2. NEFT
पेमेंट करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) भी एक ऑप्शन रहेगा. हालांकि, आमतौर पर लोग इसे बड़ी पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, यह एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को पेमेंट करने के लिए एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प रह सकता है.
3. चेक
अगर आपको पास पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ऑप्शन नहीं है तो ऐसे में आप चेक के जरिए भी दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं. चेक के जरिए आप एक सुरक्षित पेमेंट कर सकते हैं. कोई भी दुकानदार आपसे आसानी से चेक ले लेगा. अगर नो यूपीआई डे के दिन आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो ऐसे में आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं.
4. नेट बैंकिंग
आप चाहें तो नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई बड़ा पेमेंट करना है, तो आप अपने बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉग-इन कर IMPS के जरिए व्यापारी के बैंक अकाउंट और IFSC कोड की मदद से रियल-टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.