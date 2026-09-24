Home > व्यापार > NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान

NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान

2 अक्टूबर को गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी रहेगी इस दिन लोग खरीदारी करने के लिए दुकान, मॉल और बाजार आदि में निकलेंगे. लेकिन, अगर देश में नो यूपीआई डे मनाया गया और यूपीआई पेमेंट नहीं हुई तो ऐसे में क्या होगा. ग्राहक कैश के अलावा और कितन तरीकों से पेमेंट कर पाएंगे. चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 5:13:57 PM IST

NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान


No UPI Day October 2: सरकार द्वारा UPI पेमेंट पर मर्चेंट चार्ज लगाए जाने को लेकर देशभर में व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन कारोबारी संगठन मिलकर नो यू पीआई डे मनाएगा. इस दिन व्यापारी ग्राहकों से यूपीआई के जरिए पैसे नहीं लेकर कैश पेमेंट लेंगे. इस बात को लेकर ग्राहकों में थोड़ी चिंता है कि वे पेमेंट कैसे करेंगे.
2 अक्टूबर को गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी रहेगी इस दिन लोग खरीदारी करने के लिए दुकान, मॉल और बाजार आदि में निकलेंगे. लेकिन, अगर देश में नो यूपीआई डे मनाया गया और यूपीआई पेमेंट नहीं हुई तो ऐसे में क्या होगा. ग्राहक कैश के अलावा और कितन तरीकों से पेमेंट कर पाएंगे. चलिए जानते हैं. 
 

1. डेबिट या क्रेडिट कार्ड 

अगर देश में नो यूपीआई डे मनाया जाता है तो ऐसे में आप UPI न करके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. ऐसे में आप जो भी सामान ले रहे हैं उसके लिए अपना कार्ड स्वाइप करवा सकते हैं. इसके लिए दुकानदारों के पास पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें होती हैं, जिस पर अपने Visa, Mastercard या RuPay डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप या टैप करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं. 
 

2. NEFT

पेमेंट करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) भी एक ऑप्शन रहेगा. हालांकि, आमतौर पर लोग इसे बड़ी पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, यह एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को पेमेंट करने के लिए एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प रह सकता है. 
 

3. चेक 

अगर आपको पास पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ऑप्शन नहीं है तो ऐसे में आप चेक के जरिए भी दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं. चेक के जरिए आप एक सुरक्षित पेमेंट कर सकते हैं. कोई भी दुकानदार आपसे आसानी से चेक ले लेगा. अगर नो यूपीआई डे के दिन आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो ऐसे में आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं. 
 

4. नेट बैंकिंग 

आप चाहें तो नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई बड़ा पेमेंट करना है, तो आप अपने बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉग-इन कर IMPS के जरिए व्यापारी के बैंक अकाउंट और IFSC कोड की मदद से रियल-टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. 

Tags: No UPI Day October 2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान
NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान
NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान
NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान
NO UPI Day: 2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे होगी खरीदरी, इन आसान तरीकों से कर सकेंगे पैसों का भुगतान