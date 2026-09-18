Home > व्यापार > No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम

No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम

बीमा नियामक IRDAI एक ऐसे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिससे पेट्रोल-डीजल भरने से पहले नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा और कार या बाइक के इंश्योरेंस का पता लगाया जाएगा. अब नए नियमों के तहत दो पहिया और फोर व्हीलर दोनों पर ही इसका असर पड़ सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 18, 2026 5:44:31 PM IST

No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम


No Insurance No Fuel: अगर आप भी अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन में पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं तो ऐसे में अब नियम में थोड़ा सा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर आपके पास वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा. अगर आप बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में आपके लिए अब सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा.
बीमा नियामक IRDAI एक ऐसे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिससे पेट्रोल-डीजल भरने से पहले नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा और कार या बाइक के इंश्योरेंस का पता लगाया जाएगा. अब नए नियमों के तहत दो पहिया और फोर व्हीलर दोनों पर ही इसका असर पड़ सकता है. 

पेट्रोल पंप पर स्कैन होगी नंबर प्लेट

IRDAI द्वारा बनाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब पेट्रोल पंप पर आने वाली सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट को ANPR कैमरे के जरिए स्कैन किया जा सकता है. इससे यह बेहद आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या फिर नहीं. गाड़ी का नंबर इंश्योरेंस रिकॉर्ड से मिलाकर उसकी पॉलिसी की वैलिडिटी चेक की जा सकेगी. अगर आपकी कार या बाइक का इंश्योरेंस होगा तब तो आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा. 

देश में 56 फीसदी वाहनों का नहीं है इंश्योरेंस 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कुल रजिस्टर्ड वाहनों में से लगभग 56% वाहन ऐसे हैं, जिनके पास कानूनन अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस तक नहीं है. इनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों और ग्रामीण इलाकों में चलने वाले कमर्शियल वाहनों की है. माना जा रहा है कि IRDAI द्वारा बनाए जा रहे नए पायलट प्रोजेक्ट की मदद से इस तरह के वाहनों पर काफी हद तक शिकंजा कसा जा सकेगा और इंश्योरेंस की पारदर्शिता को भी बढ़ाया जा सकेगा. अब ग्राहकों के लिए समय-समय पर इंश्योरेंस रिन्यू कराना जरूरी होगा.

Tags: home-hero-pos-4No Insurance No Fuel
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

6 शक्तिशाली हनुमान मंत्र, हर लेंगे आपके सारे संकट!

September 18, 2026

शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में

September 18, 2026

iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे

September 18, 2026

शनिवार को 6 गलतियां की तो झेलना पड़ेगा शनि देव...

September 18, 2026

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026
No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम
No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम
No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम
No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम
No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम