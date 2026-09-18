No Insurance- No Fuel, बिना बीमा के नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल, सख्त हुआ IRDAI, जानें क्या होंगे नियम

No Insurance No Fuel: अगर आप भी अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन में पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं तो ऐसे में अब नियम में थोड़ा सा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर आपके पास वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा. अगर आप बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में आपके लिए अब सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा.

बीमा नियामक IRDAI एक ऐसे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिससे पेट्रोल-डीजल भरने से पहले नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा और कार या बाइक के इंश्योरेंस का पता लगाया जाएगा. अब नए नियमों के तहत दो पहिया और फोर व्हीलर दोनों पर ही इसका असर पड़ सकता है.

पेट्रोल पंप पर स्कैन होगी नंबर प्लेट

IRDAI द्वारा बनाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब पेट्रोल पंप पर आने वाली सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट को ANPR कैमरे के जरिए स्कैन किया जा सकता है. इससे यह बेहद आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या फिर नहीं. गाड़ी का नंबर इंश्योरेंस रिकॉर्ड से मिलाकर उसकी पॉलिसी की वैलिडिटी चेक की जा सकेगी. अगर आपकी कार या बाइक का इंश्योरेंस होगा तब तो आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा.

देश में 56 फीसदी वाहनों का नहीं है इंश्योरेंस