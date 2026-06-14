HRA नहीं मिलता, फिर भी बचा सकते हैं हजारों का टैक्स! जानें किरायेदारों के लिए खास फॉर्मूला

House Rent Tax Benefit: क्या आप हर महीने किराया देते हैं? अगर हां, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप इसके लिए टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. कई टैक्सपेयर्स को गलतफहमी होती है कि वे यह छूट तभी ले सकते हैं जब उन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता हो. लेकिन ऐसा नहीं है. भले ही HRA आपकी सैलरी का हिस्सा न हो, फिर भी इनकम टैक्स एक्ट आपको कुछ शर्तों के साथ किराए के भुगतान पर छूट का दावा करने की इजाजत देता है.

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 134 के तहत टैक्स में छूट मिलती है

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन टैक्सपेयर्स को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता, वे इनकम टैक्स एक्ट, 2025 (पहले इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80GG) की धारा 134 के तहत चुकाए गए किराए पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. यह डिडक्शन सैलरी पाने वाले लोगों और खुद का काम करने वालों (सेल्फ-एम्प्लॉयड), दोनों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे कुछ जरूरी शर्तें पूरी करते हों.

टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए क्या शर्तें हैं?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि किराए के भुगतान पर टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए, टैक्सपेयर को संबंधित फाइनेंशियल ईयर के दौरान अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिला होना चाहिए. इसके अलावा, न तो टैक्सपेयर, न ही उनके जीवनसाथी, न ही उनके नाबालिग बच्चों और न ही उस हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के पास, जिसके टैक्सपेयर सदस्य हैं उस शहर में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहां वे आम तौर पर रहते हैं या काम करते हैं. इस दावे के साथ तय फॉर्मेट (फॉर्म 10BA) में एक डिक्लेरेशन जमा करना जरूरी है. अगर फॉर्म नहीं भरा जाता है या जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बिना दावा किया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामले की जांच कर सकता है.

न तो आपके, न ही आपके जीवनसाथी, न ही आपके नाबालिग बच्चों, और न ही उस हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के पास, जिसके आप सदस्य हैं, उस जगह पर कोई घर होना चाहिए जहां आप आम तौर पर रहते हैं या काम करते हैं. आपको फॉर्म 10BA में तय डिक्लेरेशन जमा करना होगा.

कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए?

टैक्सपेयर्स को किराए की रसीदें, एक वैलिड रेंटल एग्रीमेंट, और किराए के पेमेंट का प्रूफ (जैसे बैंक ट्रांसफर) संभाल कर रखना चाहिए. अगर सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो मकान मालिक का PAN देना जरूरी है.