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नया Samsung TV बना मुसीबत! 4 दिन से स्क्रीन खराब, बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान, ग्राहक ने उठाए कंपनी पर सवाल

बिना स्क्रीन के टीवी को घर में रखने का क्या फायदा. उसमें और किसी खराब टीवी में फिर कोई खास फर्क नहीं रह जाता है. ऐसा ही एक मामला Samsung के टीवी को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का आरोप है कि टीवी की स्क्रीन 4 दिनों से काम नहीं कर रही है. ग्राहक के मुताबिक, समस्या की शिकायत बार-बार करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं मिला है.

By: Kunal Mishra | Published: September 6, 2026 8:15:22 PM IST

नया Samsung TV बना मुसीबत! 4 दिन से स्क्रीन खराब, बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान, ग्राहक ने उठाए कंपनी पर सवाल


Samsung Service Problem: आज के समय में टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि OTT प्लेटफॉर्म और इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण यह घर के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शामिल हो चुका है. बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके स्मार्ट टीवी में देखना पसंद करते हैं. ऐसे में जब कोई ग्राहक टीवी खरीदता है तो उसकी उम्मीद होती है कि प्रोडक्ट सही हालत में मिले और इंस्टॉलेशन के बाद बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल किया जा सके. लेकिन अगर नया टीवी खरीदने के कुछ ही समय बाद उसमें स्क्रीन से जुड़ी समस्या सामने आ जाए और कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान न मिले, तो ग्राहक की परेशानी काफी बढ़ सकती है.
बिना स्क्रीन के टीवी को घर में रखने का क्या फायदा. उसमें और किसी खराब टीवी में फिर कोई खास फर्क नहीं रह जाता है. ऐसा ही एक मामला Samsung के टीवी को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का आरोप है कि टीवी की स्क्रीन 4 दिनों से काम नहीं कर रही है. ग्राहक के मुताबिक, समस्या की शिकायत बार-बार करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं मिला है. 

बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान 

ग्राहक ने बाकायदा X पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने @SamsungIndia को टैग करते हुए लिखा कि आपकी थर्ड क्लास सर्विस है. उन्होंने अपनी समस्या बताई कि पिछले 4 दिनों से टीवी की स्क्रीन पर सही तरीके से डिस्प्ले नहीं आ रही है. नया टीवी खरीदने वाले ग्राहक के लिए इतने कम समय में इस तरह की समस्या सामने आना स्वाभाविक रूप से निराशाजनक हो सकता है. उन्होंने बताया कि 4 दिन से लगातार शिकायत करने के बाद भी सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा इस मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वे शिकायत करते-करते परेशान हो चुके हैं. 
samsung service issue

कस्टमर केयर नहीं कर रहा अच्छा व्यवहार 

ग्राहक का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है या कंपनी की सर्विस ठीक नहीं है यह सब तो अपनी जगह है. लेकिन, सैमसंग की सर्विस खराब होने के साथ-साथ उनके कस्टमर केयर भी ठीक नहीं हैं. उन्होंने कस्टमर केयर एग्जिक्यूटिव का नाम लेते हुए बताया कि उन लोगों ने ग्राहक के साथ अच्छी तरह बात नहीं की और उनका व्यावहार काफी अनप्रोफेश्नल था. केवल यही नहीं बल्कि, हेडऑफिस से लेकर एग्जिक्यूटिव तक सब झूठ बोलते हैं. कस्टमर केयर द्वारा बिना समाधान के ही इस मामले को बंद कर दिया गया है. 
samsung service problem in tv

कैमरा खराब होने पर नहीं हो रही सुनवाई 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक और ग्राहक ने पोस्ट शेयर की है. ग्राहक ने बताया कि उन्होंने Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन लिया था. फोन लेने के बाद उनकी स्क्रीन पर मामूली डॉट आने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने फोन को सर्विस सेंटर में जमा कराया था. ग्राहक का दावा है कि रिपेयर के बाद कैमरा लेंस के अंदर धूल दिखाई देने लगी और दोबारा सील करने के बाद कैमरे से फोटो धुंधली आने लगीं. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में Samsung को टैग करते हुए इसपर नाराजगी भी जाहिर की है.

Tags: samsung service problem
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