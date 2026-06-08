730 से कम है CIBIL स्कोर? होम-ऑटो लोन मिलना होगा मुश्किल, लागू होगा RBI का नया नियम

CIBIL Score for Bank Loan: आज के समय में घर खरीदना हो, नई कार लानी हो या फिर किसी बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल को पूरा करना हो, ज्यादातर लोग बैंक या अल गग फाइनेंशियल सेक्टर से लोन लेते हैं. पिछले कुछ सालों में भारत में क्रेडिट की पहुंच तेजी से बढ़ी है और लाखों लोगों ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ले रहे हैं. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए ‘ECL Direction-2026’ के लागू होने की बात कही जा रही है. अब माना जा रहा है कि, जिसका सिबिल स्कोर 730 से कम होगा उन लोगों के लिए होम और ऑटो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा.

यह बताया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा इसे लागू किया जा सकता है. इस सिबिल स्कोर से कम वाले लोगों को लोन लेने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

कब से लागू होंगे नए नियम?

RBI का ‘Expected Credit Loss (ECL) Direction-2026 को लागू किए जाने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि इसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जा सकता है. माना जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में इससे काफी अच्छा मुनाफा बनाया जा सकता है. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, जिसका सिबिल स्कोर 730 से कम है तो आगे चलकर आपको होम लोन या फिर ऑटो यानि गाड़ियों का लोन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. देखने वाली बात यह है कि देश के आधे से ज्यादा यानि करीब 62% लोन आवेदकों का सिबिल स्कोर 730 से कम है. ऐसे में इन लोगों को लोन मिलने में समस्या आएगी.

किन गलतियों से गिरता है CIBIL स्कोर?

अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो रहा है तो ऐसे में निश्चितौर पर आप द्वारा किसी तरह की गलती की जा रही होगी, जिसके चलते सिबिल स्कोर गिरने लगता है. अगर आप समय से ईएमआई नहीं भरते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में देरी करते हैं तो ऐसे में सिबिल स्कोर गिर सकता है. अगर आप बार-बार लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऐसे में भी सिबिल स्कोर कम हो सकता है. इसलिए इसे समय पर सुधारना बेहद जरूरी है.