Home > व्यापार > RBI का बड़ा तोहफ़ा! अब ATM इस्तेमाल समेत 5 बैंकिंग सुविधाएं होंगी बिल्कुल फ्री

By: Anshika thakur | Published: December 5, 2025 6:59:48 AM IST

RBI New Rule: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने आम कस्टमर्स को राहत देने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. यह नया बदलाव बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट (BSBD) अकाउंट्स पर लागू होता है, जिन्हें ज़ीरो-बैलेंस अकाउंट भी कहा जाता है. इन बदलावों में हर महीने अनलिमिटेड डिपॉज़िट, बिना किसी रिन्यूअल फीस के फ्री ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, सालाना कम से कम 25 पेज की चेकबुक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं, और पासबुक या मंथली स्टेटमेंट शामिल हैं.

बैंक कस्टमर्स को हर महीने कम से कम चार बार बिना किसी चार्ज के पैसे निकालने की इजाज़त देंगे, जिसमें ATM और दूसरे बैंकों के ATM से होने वाले ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं.

डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन पर भी काफी राहत मिली है

UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन इस कोटे के लिए विड्रॉल के तौर पर काउंट नहीं होंगे. इसलिए, इन तरीकों का इस्तेमाल करके कोई भी डिजिटल एक्टिविटी करने पर यूज़र्स से अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा.

मौजूदा BSBD कस्टमर नए पेश किए गए फीचर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट वाले लोग उन्हें BSBD अकाउंट में बदल सकते हैं, बशर्ते उनका पहले से किसी दूसरे बैंक में अकाउंट न हो.

ये बदलाव कब से लागू होंगे?

ये नए बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे, हालांकि बैंक इन बदलावों को पहले भी अपना सकते हैं. यह उन पर निर्भर करता है.

RBI ने अपने रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट डायरेक्शंस, 2025 को अपडेट करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इससे बैंकों द्वारा दिए जाने वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट (BSBD) अकाउंट्स के फ्रेमवर्क में फॉर्मल बदलाव होगा.

नए नियमों से सभी BSBD अकाउंट्स के लिए मिलने वाली मिनिमम सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है. इससे कम वैल्यू वाले डिपॉजिट रखने वालों को ज़्यादा आसानी होगी.

RBI की बड़ी बैठक! क्या जनता को होगा फायदा? रेपो रेट में कितनी गिरावट हो सकती है?

Tags: banking updatesBSBD accountsNew RulesRBI
