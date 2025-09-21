कल से होंगी GST की नई दरें लागू , क्या हुआ है सस्ता और क्या महंगा ?
कल से होंगी GST की नई दरें लागू , क्या हुआ है सस्ता और क्या महंगा ?

सितंबर 2025 से भारत में GST की नई दरें लागू होने जा रही है. ऐसे में कई आम ज़रूरत की चीज़ें सस्ती होने वाली है. तो आइए जानते हैं, लोगों को राहत देने वाली किन चीजों पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 21, 2025 1:31:27 PM IST

New GST rates will be applicable from tomorrow: भारत में कल से GST की नई दरें लागू होने जा रही है. जिससे कई आम ज़रूरत की चीज़ें सस्ती हो जाएंगे. सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है. अब 5 %और सिर्फ 18 % के केवल दो GST स्लैब होंगे.

पहले जीएसटी के थे 4 चार स्लैब 

पहले 5%, 12%, 18% और 28% के GST के चार स्लैब थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इस बदलाव की घोषणा की थी. तंबाकू उत्पादों को छोड़कर, सभी सामानों पर लागू किया गया था. तो आइए जानते हैं, क्या हुआ है सस्ता और क्या महंगा. 

क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?

इस बदलाव से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई सामान सस्ते हो जाएंगे, जैसे

खाने-पीने की चीज़ें: पनीर, घी, छेना, रोटी, चपाती और पराठा जैसे सामान अब GST मुक्त हो गए हैं, जिससे इनकी कीमतें  बेहद ही कम हो जाएंगी

दैनिक उपयोग की वस्तुएं: साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट जैसे सामानों पर लगने वाला टैक्स (Tax) भी कम हो गया है, जिससे ये सारे सामान भी सस्ते हो गए हैं

इलेक्ट्रॉनिक सामान: टीवी और एसी (AC)जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे इनके दामों भारी गिरावट देखने को मिलेगी

वाहन: 350सीसी (350cc) तक की छोटी कारें और मोटरसाइकिलें अब 28% की जगह 18% टैक्स स्लैब में आएंगी. ठीक इसी तरह, ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है

घर का निर्माण: सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% हो गया है, जिससे घर बनाने और मरम्मत का खर्च काफी कम हो जाएगा

दवाइयां: कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 ज़रूरी दवाइयां अब जीएसटी-मुक्त हो जाएंगी

बीमा: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% टैक्स भी हटा दिया गया है, जिससे बीमा खरीदना और भी आसान हो जाएगा

फिलहाल तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बड़ी कारें और लग्जरी सामान पर 40% का स्पेशल टैक्स जारी रहेगा. इस कदम का उद्देश्य आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है.

