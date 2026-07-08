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New EPFO Portal: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! EPFO पोर्टल बदलते ही बदल गए ये 10 बड़े नियम, जानना आपके लिए जरूरी

EPFO 2.0 हुआ लॉन्च! 34 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए आए 10 बड़े और जरूरी बदलाव. क्लेम, ट्रांसफर और विड्रॉल के नए नियम जानने के लिए अभी पढ़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 8, 2026 6:52:40 PM IST

EPFO 2.0 हुआ लॉन्च! 34 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए आए 10 बड़े और जरूरी बदलाव. क्लेम, ट्रांसफर और विड्रॉल के नए नियम जानने के लिए अभी पढ़ें(Image-AI)
EPFO 2.0 हुआ लॉन्च! 34 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए आए 10 बड़े और जरूरी बदलाव. क्लेम, ट्रांसफर और विड्रॉल के नए नियम जानने के लिए अभी पढ़ें(Image-AI)


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने तकनीकी सिस्टम को पूरी तरह बदलते हुए नए जमाने का ‘सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम’ (CITES) शुरू कर दिया है, जिसे EPFO 2.0 नाम दिया गया है. PF के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल सुधार माना जा रहा है. इस नए प्लेटफॉर्म का सीधा मकसद क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और देश के करीब 34 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों तक सेवाओं को फटाफट पहुंचाना है.

इस नए बदलाव से नौकरीपेशा लोगों को क्या-क्या बड़े फायदे होने वाले हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं:

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1. पीएफ का ब्याज अब और तेजी से मिलेगा

खाताधारकों के लिए सबसे बड़ी और तुरंत मिलने वाली खुशखबरी यह है कि अब सालाना ब्याज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए 8.25% की दर से मिलने वाला ब्याज (जो लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये बैठता है), नए सिस्टम के जरिए ऑटो-प्रोसेस और वेरिफाई किया जाएगा। उम्मीद है कि 15 जुलाई तक सभी सदस्यों के पासबुक में यह बढ़ा हुआ बैलेंस दिखने लगेगा.

2. एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं

EPFO ने अब बिखरे हुए सिस्टम को समेटकर एक ‘यूनिफाइड मेंबर पोर्टल’ (Unified Member Portal) बना दिया है. इसका मतलब है कि अब आपको अलग-अलग चक्कर नहीं काटने होंगे. पीएफ बैलेंस देखना हो, क्लेम का स्टेटस जानना हो, पेंशन सर्विस का रिकॉर्ड देखना हो या फिर मेंबरशिप की डिटेल, सब कुछ आपको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा.

3. क्लेम करना हुआ बेहद आसान

अब पीएफ के पैसे निकालने के लिए फॉर्म भरना और आसान हो गया है. नए सिस्टम में फॉर्म जमा करने से पहले ही उसकी ‘ऑटोमेटेड प्री-वैलिडेशन’ (पहले से जांच) हो जाएगी. इससे अगर फॉर्म में कोई गलती होगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप उसे सबमिट करने से पहले ही ठीक कर पाएंगे.

अब पोर्टल पर यह साफ-साफ दिखेगा कि आप किस जरूरत के लिए कितना पैसा निकालने के हकदार हैं. इससे लोग ज्यादा रकम नहीं भरेंगे और क्लेम रिजेक्ट होने की टेंशन खत्म हो जाएगी.

अगर आपका पीएफ खाता पूरी तरह KYC कंप्लायंट और वेरिफाईड है, तो एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी अब बड़ा अमाउंट भी बहुत तेजी से प्रोसेस होगा.

अगर क्लेम प्रोसेसिंग के दौरान ईपीएफओ को कोई जानकारी चाहिए, तो आप उसका जवाब ऑनलाइन ही दे सकते हैं. किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.

पैसे सीधे आपके बैंक खाते में उसी दिन क्रेडिट हो जाएंगे, जिस दिन उन्हें मंजूरी मिलेगी.

पहले नियम था कि क्लेम वाले महीने से पिछले महीने के आखिरी दिन तक का ही ब्याज मिलता था, लेकिन अब जिस दिन आपका पेमेंट मंजूर होगा, उस तारीख तक का पूरा ब्याज जोड़कर दिया जाएगा.

4. पैसे निकालने के नियम हुए आसान

पैसा निकालने के पुराने पेचीदा नियमों को बदलते हुए 13 अलग-अलग कैटेगरीज को समेटकर अब सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरीज में बांट दिया गया है:

  • जरूरी आवश्यकताएं 
  • घर की जरूरतें 
  • विशेष परिस्थितियां
  • अब नियमों के मुताबिक, सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं.

5. नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर होगा PF

नौकरी बदलने वालों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है. अगर आपका [Aadhaar Redacted]-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है, तो पुरानी कंपनी से नई कंपनी में पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा. इसके लिए अब अलग से ट्रांसफर एप्लीकेशन डालने का सिरदर्द खत्म.

इसके अलावा, अब देश के किसी भी पीएफ ऑफिस से मदद ली जा सकती है. वहीं, EPS पेंशनभोगी भी अब किसी भी पीएफ ऑफिस में अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कर सकते हैं और नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी भी बैंक खाते में अपनी पेंशन पा सकते हैं।

Tags: EPFO News
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