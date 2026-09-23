New cyber fraud alert: खाना ऑर्डर करते समय रहें सावधान, UPI को लेकर हो रहा है स्कैम, साइबर ठग ऐसे लॉक कर रहे हैं पेमेंट ऐप्स

New cyber fraud alert: आज के डिजिटल दौर में घर बैठे खाना ऑर्डर करना बेहद आसान हो गया है. देश में कई बड़ी-बड़ी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, जो महज 30 मिनट के अंदर आपकी लोकेशन तक खाना पहुंचा देती हैं. कुछ लोग खाना ऑर्डर करने के बाद UPI कर देते हैं तो कई बार यूजर्स कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनता है. मोबाइल में कुछ टैप करते ही पसंदीदा खाना ऑर्डर हो जाता है और भुगतान भी UPI के जरिए कुछ सेकंड में पूरा किया जा सकता है. लेकिन सुविधा बढ़ने के साथ ऑनलाइन ठगी के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं.

साइबर ठग अब सिर्फ बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी हासिल करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं. अगर आप भी खाना ऑर्डर करने के लिए UPI करते हैं तो ऐसे में सावधान रहना जरूरी है.

खाना ऑर्डर करने के नाम पर हो रहा है फ्रॉड

साइबर फ्रॉड का तरीका हर मामले में एक जैसा नहीं होता है. ठग अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके यूजर का भरोसा जीतने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें यह देखा जा रहा है कि खाना ऑर्डर करने के बाद अनजान नंबर से एक कॉल आती है. सामने वाला खुद को रेस्टोरेंट, डिलीवरी एजेंट या कस्टमर सपोर्ट से जुड़ा व्यक्ति बताता है. वह कहता है कि आपके ऑर्डर में पेमेंट की समस्या है या ऑर्डर कन्फर्म करने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद आपको SMS या व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेजा जाता है. लिंक खोलने के बाद फर्जी वेबसाइट या पेमेंट पेज सामने आ सकता है, जहां आपसे निजी या बैंकिंग जानकारी मांगी जा सकती है.

रिफंड के नाम पर भी हो सकता है धोखा

साइबर ठग आपसे आपकी बैंक से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं, जिसके बाद वे आपसे कहेंगे कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है और पैसे वापस करने के लिए उन्हें बैंक की जानकारी चाहिए. इसके बाद वे किसी QR कोड को स्कैन करने या UPI ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए कह सकते हैं. यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है कि किसी को पैसे वापस भेजने के लिए आपको अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इसलिए आपको यह देखना है कि QR कोड सही है या फिर नहीं. सबसे पहले आपको फूड डिलीवरी ऐप पर चेक करना है कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं.

साइबर ठग लॉक कर देते हैं पेमेंट ऐप