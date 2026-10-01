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Nagaland State Lottery Dear Spark Result: नगालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर स्पार्क थर्सडे’ निकला नतीजा, जानें किसने जीता 1 करोड़ रुपये का जैकपॉट? देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Nagaland State Lottery Dear Spark Result नगालैंड स्टेट लॉटरी ने 1 अक्टूबर 2026 के लिए 'डियर स्पार्क थर्सडे' साप्ताहिक लॉटरी के नतीजे घोषित किए, जिसमें 1 करोड़ रुपये का शानदार पहला इनाम शामिल है.

By: JP Yadav | Published: October 1, 2026 8:03:14 PM IST

Nagaland State Lottery Dear Spark Result: नगालैंड स्टेट लॉटरी 'डियर स्पार्क थर्सडे' निकला नतीजा, जानें किसने जीता 1 करोड़ रुपये का जैकपॉट? देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
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Nagaland State Lottery Dear Spark Result: नगालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर स्पार्क थर्सडे’ साप्ताहिक लॉटरी के नतीजे आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2026 के लिए घोषित कर दिए गए हैं.  जैकपॉट के अलावा, कई अन्य इनाम कैटेगरी में भी इनाम दिए गए, जिनमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां इनाम भी शामिल है. 1 अक्टूबर 2026 के लिए नागालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर स्पार्क थर्सडे’ साप्ताहिक लॉटरी के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं. देश भर के हज़ारों लोग बेसब्री से जीतने वाले नंबरों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस साप्ताहिक ड्रॉ में 1 करोड़ रुपये का बंपर पहला इनाम था. 

आधिकारिक तौर पर जारी नतीजों के अनुसार, टिकट नंबर 62H 90317 ने 1 करोड़ रुपये का शानदार पहला इनाम जीता है. यह ड्रॉ ‘डियर गवर्नमेंट लॉटरीज़’ के बैनर तले आयोजित किया गया था और इसमें लॉटरी खरीदने वालों की भारी भागीदारी देखी गई, जो ज़िंदगी बदलने वाली इनाम की रकम जीतने की उम्मीद कर रहे थे.

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शानदार जैकपॉट के अलावा, कई अन्य विजेताओं ने भी अलग-अलग कैटेगरी में इनाम जीते, जिनमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां इनाम शामिल है. ऑनलाइन विजेताओं की पूरी लिस्ट और इनाम वाले नंबर खोजने वाले लॉटरी के शौकीनों के बीच इन नतीजों ने तेज़ी से ध्यान खींचा.

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नगालैंड राज्य लॉटरी प्रिय स्पार्क गुरुवार विजेता संख्या

प्रथम पुरस्कार : 1 करोड़ रुपये: 62H 90317

सांत्वना पुरस्कार: 1,000 रुपये: 90317 (प्रथम पुरस्कार संख्या की सभी शेष श्रृंखला)

दूसरा पुरस्कार : 10,000 रुपये: 06451, 13320, 15599, 41822, 42488, 43825, 55915, 78854, 92807, 99610

तीसरा पुरस्कार : 500 रुपये: 1422, 2203, 2447, 4732, 5243, 5260, 5377, 5678, 6055, 6648

चौथा पुरस्कार : 250 रुपये: 0592, 1800, 2594, 2840, 3415, 4352, 5909, 6491, 7348, 9037

5वां पुरस्कार : 120 रुपये: 0012, 0856, 1941, 3122, 4599, 5576, 6549, 7502, 8536, 9208, 0036, 1279, 1974, 3577, 4728, 5641, 6607, 7616, 8557, 9233, 0162, 1282, 2216, 3627, 4769, 5868, 6769, 7703, 8559, 9245, 0395, 1469, 2410, 3638, 4875, 5979, 6774, 7894, 8620, 9285, 0419, 1490, 2484, 3888, 4962, 6088, 7095, 7931, 8729, 9307, 0449, 1676, 2761, 4126, 5059, 6273, 7204, 7935, 8756, 9308, 0457, 1680, 2779, 4236, 5127, 6275, 7277, 7964, 8884, 9533, 0618, 1686, 2877, 4492, 5145, 6289, 7327, 8025, 8937, 9616, 0683, 1869, 2944, 4561, 5206, 6309, 7455, 8053, 8980, 9762, 0716, 1893, 2953, 4598, 5524, 6528, 7462, 8438, 9028, 9815

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विजेता कैसे लें पैसे

लॉटरी अधिकारियों ने विजेताओं को सलाह दी है कि वे इनाम का दावा करने से पहले सरकारी लॉटरी के आधिकारिक प्रकाशनों से टिकट नंबरों की अच्छी तरह जांच कर लें. विजेताओं को तय समय-सीमा के भीतर असली टिकट के साथ-साथ वैध पहचान पत्र और ज़रूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे.

Tags: Nagaland State Lottery
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